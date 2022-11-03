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Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка - РИА Новости, 03.11.2022
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Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка
Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка - РИА Новости, 03.11.2022
Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка
Японский автоконцерн Infiniti уходит из России, при этом сервисная поддержка автомобилей бренда продолжится, следует из сообщения компании. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:22
2022-11-03T18:23
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Японский автоконцерн Infiniti уходит из России, при этом сервисная поддержка автомобилей бренда продолжится, следует из сообщения компании."Sayōnara — на японском означает "до свидания". Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь"… Мы говорим вам до свидания", - отмечается на официальной странице бренда в "Вконтакте".Поставки автомобилей Infiniti были приостановлены еще в марте текущего года. Собственного производства в России у компании не было. Минпромторг ранее включил автомобили Infiniti в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию."Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи", - добавили в автоконцерне.
https://ria.ru/20221103/mashina-1828830535.html
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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
18:22 03.11.2022 (обновлено: 18:23 03.11.2022)
 
Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка

Японский автоконцерн Infiniti заявил об уходе с российского рынка

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкЛоготип автоконцерна Infiniti
Логотип автоконцерна Infiniti - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип автоконцерна Infiniti. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Японский автоконцерн Infiniti уходит из России, при этом сервисная поддержка автомобилей бренда продолжится, следует из сообщения компании.
"Sayōnara — на японском означает "до свидания". Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь"… Мы говорим вам до свидания", - отмечается на официальной странице бренда в "Вконтакте".
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Поставки автомобилей Infiniti были приостановлены еще в марте текущего года. Собственного производства в России у компании не было. Минпромторг ранее включил автомобили Infiniti в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию.
"Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи", - добавили в автоконцерне.
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