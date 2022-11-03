https://ria.ru/20221103/ukhod-1829083995.html

Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка

Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка - РИА Новости, 03.11.2022

Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка

Японский автоконцерн Infiniti уходит из России, при этом сервисная поддержка автомобилей бренда продолжится, следует из сообщения компании. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:22

2022-11-03T18:22

2022-11-03T18:23

экономика

авто

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Японский автоконцерн Infiniti уходит из России, при этом сервисная поддержка автомобилей бренда продолжится, следует из сообщения компании."Sayōnara — на японском означает "до свидания". Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь"… Мы говорим вам до свидания", - отмечается на официальной странице бренда в "Вконтакте".Поставки автомобилей Infiniti были приостановлены еще в марте текущего года. Собственного производства в России у компании не было. Минпромторг ранее включил автомобили Infiniti в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию."Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи", - добавили в автоконцерне.

https://ria.ru/20221103/mashina-1828830535.html

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экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)