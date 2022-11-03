https://ria.ru/20221103/ukhod-1829083995.html
Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка
Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка - РИА Новости, 03.11.2022
Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка
Японский автоконцерн Infiniti уходит из России, при этом сервисная поддержка автомобилей бренда продолжится, следует из сообщения компании. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:22
2022-11-03T18:22
2022-11-03T18:23
экономика
авто
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149592/70/1495927048_0:61:3427:1989_1920x0_80_0_0_4eb7564937cb2ba5de43c29075463730.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Японский автоконцерн Infiniti уходит из России, при этом сервисная поддержка автомобилей бренда продолжится, следует из сообщения компании."Sayōnara — на японском означает "до свидания". Мы в Infiniti с теплом вспоминаем время вместе: как открывали японскую культуру, японский подход к дизайну, дому и времени с семьей. Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском itterasshai, что переводится как "Удачно сходить и вернуться вновь"… Мы говорим вам до свидания", - отмечается на официальной странице бренда в "Вконтакте".Поставки автомобилей Infiniti были приостановлены еще в марте текущего года. Собственного производства в России у компании не было. Минпромторг ранее включил автомобили Infiniti в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию."Мы дорожим вами и продолжим заботиться о вас несмотря ни на что. Мы продолжим оказывать сервисную поддержку всем владельцам наших автомобилей в рамках условий гарантии. И, конечно, мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по всем официальным каналам связи", - добавили в автоконцерне.
https://ria.ru/20221103/mashina-1828830535.html
https://ria.ru/20221011/nissan-1823143727.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149592/70/1495927048_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_9652f41ccc588e566c5c9b5e42c2d9b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
18:22 03.11.2022 (обновлено: 18:23 03.11.2022)
Автоконцерн Infiniti уходит с российского рынка
Японский автоконцерн Infiniti заявил об уходе с российского рынка