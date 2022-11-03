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Суд в Приморье приговорил главаря банды, которая вывозила лес за рубеж - РИА Новости, 03.11.2022
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Суд в Приморье приговорил главаря банды, которая вывозила лес за рубеж
Суд в Приморье приговорил главаря банды, которая вывозила лес за рубеж - РИА Новости, 03.11.2022
Суд в Приморье приговорил главаря банды, которая вывозила лес за рубеж
Суд в Приморье приговорил к девяти годам колонии главаря банды, незаконно вывезшей за границу лесоматериалы общей стоимостью более 450 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T02:30
2022-11-03T02:33
россия
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
таможенный союз
евразийский экономический союз
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к девяти годам колонии главаря банды, незаконно вывезшей за границу лесоматериалы общей стоимостью более 450 миллионов рублей, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ."Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после отбывания наказания и штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.Суд признал обвиняемого виновным по статьям УК РФ "Руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением", "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере" и "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере".Приговор еще не вступил в силу, трем подельникам приговоры были вынесены ранее.По информации следствия, четверо жителей Приморского края объединились в преступную группу для контрабанды незаконно заготовленных лесоматериалов в 2016 году. Вместе они собирали пакеты поддельных документов для получения разрешений на экспорт, выпускали таможенные декларации от имени специально созданных компаний и вносили в декларации на товары недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов. Конец деятельности преступной группы положили в 2018 году сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и пограничного управления ФСБ РФ по Приморью.
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россия, приморский край, следственный комитет россии (ск рф), таможенный союз, евразийский экономический союз, происшествия
Россия, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ), Таможенный союз, Евразийский экономический союз, Происшествия
02:30 03.11.2022 (обновлено: 02:33 03.11.2022)
 
Суд в Приморье приговорил главаря банды, которая вывозила лес за рубеж

Суд в Приморье приговорил на девять лет главаря банды, которая вывозила лес за рубеж

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Приморье приговорил к девяти годам колонии главаря банды, незаконно вывезшей за границу лесоматериалы общей стоимостью более 450 миллионов рублей, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год после отбывания наказания и штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.
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Суд признал обвиняемого виновным по статьям УК РФ "Руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением", "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере" и "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере".
Приговор еще не вступил в силу, трем подельникам приговоры были вынесены ранее.
По информации следствия, четверо жителей Приморского края объединились в преступную группу для контрабанды незаконно заготовленных лесоматериалов в 2016 году. Вместе они собирали пакеты поддельных документов для получения разрешений на экспорт, выпускали таможенные декларации от имени специально созданных компаний и вносили в декларации на товары недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов. Конец деятельности преступной группы положили в 2018 году сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и пограничного управления ФСБ РФ по Приморью.
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