https://ria.ru/20221103/strategiya-1828939363.html

Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона

Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона - РИА Новости, 03.11.2022

Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона

Омская область включила задачи по развитию экспортной составляющей в новую стратегию развития региона, утвержденную в октябре 2022 года, рассказал губернатор... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:04

2022-11-03T13:04

2022-11-03T13:04

омская область

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

омская область

александр бурков

вероника никишина

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597632083_0:384:2732:1921_1920x0_80_0_0_3372e76ecdedccab6c7fb67f4223be61.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Омская область включила задачи по развитию экспортной составляющей в новую стратегию развития региона, утвержденную в октябре 2022 года, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя лидерские позиции региона в рейтинге внедрения стандартов поддержки экспорта.Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) уточняет, что Омская область первой среди регионов России внедрила в текущем году все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и по состоянию на 1 ноября 2022 года заняла первое место в рэнкинге регионов, который составляет РЭЦ.Он отметил, что в условиях новой экономической реальности актуальные задачи по развитию экспортной составляющей Омской области включены в новую стратегию развития региона, утверждённую в октябре этого года."Несмотря на торговые, логистические и финансовые ограничениями по отношению к российскому бизнесу, планы по развитию экспорта региона мы сохранили. При этом поставили перед собой цель: нарастить к 2030 году объем экспорта в два раза. Мы сделали упор именно на традиционные для региона виды продукции - нефтехимия, АПК, машиностроение, деревопереработка. Также усилили работу со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, региональные экспортеры с помощью разноуровневой господдержки перестроили работу на внешних рынках", - добавил глава области.Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 является целевым показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для всех субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.

https://ria.ru/20220815/rets-1809637489.html

https://ria.ru/20221102/lidery-1828650199.html

https://ria.ru/20221013/strategiya-1823571268.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), омская область, александр бурков, вероника никишина, экономика, технологии, россия