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Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона - РИА Новости, 03.11.2022
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Омская область
https://ria.ru/20221103/strategiya-1828939363.html
Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона
Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона - РИА Новости, 03.11.2022
Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона
Омская область включила задачи по развитию экспортной составляющей в новую стратегию развития региона, утвержденную в октябре 2022 года, рассказал губернатор... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:04
омская область
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
омская область
александр бурков
вероника никишина
экономика
технологии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Омская область включила задачи по развитию экспортной составляющей в новую стратегию развития региона, утвержденную в октябре 2022 года, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя лидерские позиции региона в рейтинге внедрения стандартов поддержки экспорта.Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) уточняет, что Омская область первой среди регионов России внедрила в текущем году все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и по состоянию на 1 ноября 2022 года заняла первое место в рэнкинге регионов, который составляет РЭЦ.Он отметил, что в условиях новой экономической реальности актуальные задачи по развитию экспортной составляющей Омской области включены в новую стратегию развития региона, утверждённую в октябре этого года."Несмотря на торговые, логистические и финансовые ограничениями по отношению к российскому бизнесу, планы по развитию экспорта региона мы сохранили. При этом поставили перед собой цель: нарастить к 2030 году объем экспорта в два раза. Мы сделали упор именно на традиционные для региона виды продукции - нефтехимия, АПК, машиностроение, деревопереработка. Также усилили работу со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, региональные экспортеры с помощью разноуровневой господдержки перестроили работу на внешних рынках", - добавил глава области.Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 является целевым показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для всех субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), омская область, александр бурков, вероника никишина, экономика, технологии, россия
Омская область , Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Омская область, Александр Бурков, Вероника Никишина, Экономика, Технологии, Россия
13:04 03.11.2022
 

Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Омская область включила задачи по развитию экспортной составляющей в новую стратегию развития региона, утвержденную в октябре 2022 года, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя лидерские позиции региона в рейтинге внедрения стандартов поддержки экспорта.
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) уточняет, что Омская область первой среди регионов России внедрила в текущем году все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и по состоянию на 1 ноября 2022 года заняла первое место в рэнкинге регионов, который составляет РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:35
РЭЦ: регионы-лидеры рассказали о влиянии на экономику внедрения РЭС 2.0
"Региону удалось досрочно выполнить задачи нацпроекта по экспорту на этот год. Это системная работа бизнеса, областного Минэкономики, Минэкономразвития России и Российского экспортного центра. Она велась на протяжении нескольких лет. Все принимаемые меры руководители отраслевых министерств обсуждали непосредственно с экспортерами. Это было необходимо для того, чтобы наши решения соответствовали потребностям бизнеса", - передают в РЭЦ слова губернатора.
Он отметил, что в условиях новой экономической реальности актуальные задачи по развитию экспортной составляющей Омской области включены в новую стратегию развития региона, утверждённую в октябре этого года.
"Несмотря на торговые, логистические и финансовые ограничениями по отношению к российскому бизнесу, планы по развитию экспорта региона мы сохранили. При этом поставили перед собой цель: нарастить к 2030 году объем экспорта в два раза. Мы сделали упор именно на традиционные для региона виды продукции - нефтехимия, АПК, машиностроение, деревопереработка. Также усилили работу со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, региональные экспортеры с помощью разноуровневой господдержки перестроили работу на внешних рынках", - добавил глава области.
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 13:30
РЭЦ: определились лидеры рейтинга внедрения РЭС 2.0
"Эффективность развития экспорта во многом зависит от усилий региональных властей в этой области, формирования инфраструктуры, обеспечения доступности мер поддержки для предприятий, и наша задача - содействие регионам в создании базовых условий для развития внешнеэкономической деятельности посредством внедрения Регионального экспортного стандарта", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 является целевым показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для всех субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.
Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 07:06
Бурков утвердил стратегию развития Омской области до 2030 года
 
Омская областьРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Омская областьАлександр БурковВероника НикишинаЭкономикаТехнологииРоссия
 
 
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