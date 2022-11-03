Омская область включила рост экспорта в новую стратегию развития региона
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Омская область включила задачи по развитию экспортной составляющей в новую стратегию развития региона, утвержденную в октябре 2022 года, рассказал губернатор Омской области Александр Бурков, комментируя лидерские позиции региона в рейтинге внедрения стандартов поддержки экспорта.
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) уточняет, что Омская область первой среди регионов России внедрила в текущем году все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 и по состоянию на 1 ноября 2022 года заняла первое место в рэнкинге регионов, который составляет РЭЦ.
"Региону удалось досрочно выполнить задачи нацпроекта по экспорту на этот год. Это системная работа бизнеса, областного Минэкономики, Минэкономразвития России и Российского экспортного центра. Она велась на протяжении нескольких лет. Все принимаемые меры руководители отраслевых министерств обсуждали непосредственно с экспортерами. Это было необходимо для того, чтобы наши решения соответствовали потребностям бизнеса", - передают в РЭЦ слова губернатора.
Он отметил, что в условиях новой экономической реальности актуальные задачи по развитию экспортной составляющей Омской области включены в новую стратегию развития региона, утверждённую в октябре этого года.
"Несмотря на торговые, логистические и финансовые ограничениями по отношению к российскому бизнесу, планы по развитию экспорта региона мы сохранили. При этом поставили перед собой цель: нарастить к 2030 году объем экспорта в два раза. Мы сделали упор именно на традиционные для региона виды продукции - нефтехимия, АПК, машиностроение, деревопереработка. Также усилили работу со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, региональные экспортеры с помощью разноуровневой господдержки перестроили работу на внешних рынках", - добавил глава области.
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"Эффективность развития экспорта во многом зависит от усилий региональных властей в этой области, формирования инфраструктуры, обеспечения доступности мер поддержки для предприятий, и наша задача - содействие регионам в создании базовых условий для развития внешнеэкономической деятельности посредством внедрения Регионального экспортного стандарта", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 является целевым показателем национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который декомпозирован для всех субъектов и включен в региональные проекты, входящие в состав федерального проекта.
Оценка внедрения РЭС 2.0 осуществляется на основе данных из онлайн-системы мониторинга внедрения РЭС 2.0 по количеству внедренных инструментов. Если регионы внедрили одинаковое количество инструментов, то последовательность определяется исходя из общего процента внедрения всех инструментов РЭС 2.0.
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