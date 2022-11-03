https://ria.ru/20221103/ssha-1828835410.html

Белый дом заявил о рекордной индексации пенсий, но вскоре удалил сообщение

Белый дом заявил о рекордной индексации пенсий, но вскоре удалил сообщение - РИА Новости, 03.11.2022

Белый дом заявил о рекордной индексации пенсий, но вскоре удалил сообщение

Белый дом поставил себе в заслугу максимальное за десятилетие повышение социальных выплат пожилым американцам, но вскоре удалил публикацию в Twitter, когда... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:43

2022-11-03T02:43

2022-11-03T02:43

в мире

карин жан-пьер

сша

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Белый дом поставил себе в заслугу максимальное за десятилетие повышение социальных выплат пожилым американцам, но вскоре удалил публикацию в Twitter, когда выяснилось, что индексация обусловлена рекордной инфляцией.Социальная сеть снабдила недолговечный пост в официальном аккаунте Белого дома контекстуальным комментарием, из которого следует, что выплаты увеличиваются автоматически в соответствии с приростом индекса потребительских цен на основании закона 1972 года.На брифинге для СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила удаление поста тем, что он вопреки правилам не был снабжен "контекстом". "Это был неполный твит, как я только что сказала. Поэтому наша цифровая команда пошла на этот шаг", - сообщила она.

https://ria.ru/20221103/ssha-1828832779.html

сша

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в мире, карин жан-пьер, сша