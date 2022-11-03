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Белый дом заявил о рекордной индексации пенсий, но вскоре удалил сообщение - РИА Новости, 03.11.2022
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Белый дом заявил о рекордной индексации пенсий, но вскоре удалил сообщение
Белый дом заявил о рекордной индексации пенсий, но вскоре удалил сообщение - РИА Новости, 03.11.2022
Белый дом заявил о рекордной индексации пенсий, но вскоре удалил сообщение
Белый дом поставил себе в заслугу максимальное за десятилетие повышение социальных выплат пожилым американцам, но вскоре удалил публикацию в Twitter, когда... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T02:43
2022-11-03T02:43
в мире
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Белый дом поставил себе в заслугу максимальное за десятилетие повышение социальных выплат пожилым американцам, но вскоре удалил публикацию в Twitter, когда выяснилось, что индексация обусловлена рекордной инфляцией.Социальная сеть снабдила недолговечный пост в официальном аккаунте Белого дома контекстуальным комментарием, из которого следует, что выплаты увеличиваются автоматически в соответствии с приростом индекса потребительских цен на основании закона 1972 года.На брифинге для СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила удаление поста тем, что он вопреки правилам не был снабжен "контекстом". "Это был неполный твит, как я только что сказала. Поэтому наша цифровая команда пошла на этот шаг", - сообщила она.
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в мире, карин жан-пьер, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, США
02:43 03.11.2022
 
Белый дом заявил о рекордной индексации пенсий, но вскоре удалил сообщение

Белый дом похвастался рекордной индексацией пенсий, но оказалось, что это из-за инфляции

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Белый дом поставил себе в заслугу максимальное за десятилетие повышение социальных выплат пожилым американцам, но вскоре удалил публикацию в Twitter, когда выяснилось, что индексация обусловлена рекордной инфляцией.
Социальная сеть снабдила недолговечный пост в официальном аккаунте Белого дома контекстуальным комментарием, из которого следует, что выплаты увеличиваются автоматически в соответствии с приростом индекса потребительских цен на основании закона 1972 года.
"Благодаря лидерству президента Байдена пожилые люди получают самое большое за 10 лет прибавление в чеках от службы социального страхования", - говорилось в публикации.
На брифинге для СМИ пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила удаление поста тем, что он вопреки правилам не был снабжен "контекстом". "Это был неполный твит, как я только что сказала. Поэтому наша цифровая команда пошла на этот шаг", - сообщила она.
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