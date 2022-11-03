https://ria.ru/20221103/reki-1828957868.html

Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды

Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды - РИА Новости, 03.11.2022

Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды

Движение судов на российско-китайских пограничных реках осложнено из-за погодных условий и может завершиться 4 ноября, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:52

2022-11-03T13:52

2022-11-03T13:52

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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Движение судов на российско-китайских пограничных реках осложнено из-за погодных условий и может завершиться 4 ноября, сообщила в четверг пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин."Из-за появившихся многочисленных льдин движение речных судов между Благовещенском и Хэйхэ (городской округ в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией - ред.) может завершиться уже 4 ноября", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.Сообщается, что на прошлой неделе на реке Уссури уже закрылся смешанный российско-китайский погранпереход Покровка - Жаохэ."Пока продолжаются грузоперевозки по Амуру между Хабаровском и китайскими городами Фуюань и Тунцзян, а также посёлками Поярково и Сюнькэ", - сообщили в генконсульстве.

https://ria.ru/20221103/knr-1828844229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, харбин, хэйхэ