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Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды
Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды - РИА Новости, 03.11.2022
Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды
Движение судов на российско-китайских пограничных реках осложнено из-за погодных условий и может завершиться 4 ноября, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:52
2022-11-03T13:52
2022-11-03T13:52
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Движение судов на российско-китайских пограничных реках осложнено из-за погодных условий и может завершиться 4 ноября, сообщила в четверг пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин."Из-за появившихся многочисленных льдин движение речных судов между Благовещенском и Хэйхэ (городской округ в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией - ред.) может завершиться уже 4 ноября", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.Сообщается, что на прошлой неделе на реке Уссури уже закрылся смешанный российско-китайский погранпереход Покровка - Жаохэ."Пока продолжаются грузоперевозки по Амуру между Хабаровском и китайскими городами Фуюань и Тунцзян, а также посёлками Поярково и Сюнькэ", - сообщили в генконсульстве.
https://ria.ru/20221103/knr-1828844229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харбин, хэйхэ
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