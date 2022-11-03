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Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды - РИА Новости, 03.11.2022
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Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды
Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды - РИА Новости, 03.11.2022
Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды
Движение судов на российско-китайских пограничных реках осложнено из-за погодных условий и может завершиться 4 ноября, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:52
2022-11-03T13:52
россия-китай: главное
россия
харбин
хэйхэ
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Движение судов на российско-китайских пограничных реках осложнено из-за погодных условий и может завершиться 4 ноября, сообщила в четверг пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин."Из-за появившихся многочисленных льдин движение речных судов между Благовещенском и Хэйхэ (городской округ в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией - ред.) может завершиться уже 4 ноября", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.Сообщается, что на прошлой неделе на реке Уссури уже закрылся смешанный российско-китайский погранпереход Покровка - Жаохэ."Пока продолжаются грузоперевозки по Амуру между Хабаровском и китайскими городами Фуюань и Тунцзян, а также посёлками Поярково и Сюнькэ", - сообщили в генконсульстве.
https://ria.ru/20221103/knr-1828844229.html
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россия, харбин, хэйхэ
Россия-Китай: Главное, Россия, Харбин, Хэйхэ
13:52 03.11.2022
 

Движение на реках РФ-КНР может остановиться 4 ноября из-за погоды

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска
Вид на город Хэйхэ (Китай) с набережной Благовещенска - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕКИН, 3 ноя - РИА Новости. Движение судов на российско-китайских пограничных реках осложнено из-за погодных условий и может завершиться 4 ноября, сообщила в четверг пресс-служба генерального консульства России в городе Харбин.
"Из-за появившихся многочисленных льдин движение речных судов между Благовещенском и Хэйхэ (городской округ в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией - ред.) может завершиться уже 4 ноября", - говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.
Сотрудник ДПС останавливает автомобиль на одном из участков автодороги - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Сообщается, что на прошлой неделе на реке Уссури уже закрылся смешанный российско-китайский погранпереход Покровка - Жаохэ.
"Пока продолжаются грузоперевозки по Амуру между Хабаровском и китайскими городами Фуюань и Тунцзян, а также посёлками Поярково и Сюнькэ", - сообщили в генконсульстве.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияХарбинХэйхэ
 
 
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