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Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов - РИА Новости, 03.11.2022
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Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов
Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов - РИА Новости, 03.11.2022
Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов
Три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:35
2022-11-03T18:35
в мире
южная корея
сша
японское море
совет безопасности оон
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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно 6 Махов, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов."Зафиксировано, что баллистические ракеты малой дальности пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно шесть Махов. Детали анализируются разведывательными службами США и Южной Кореи", - говорится в сообщении.Отмечается, что союзные силы США и Южной Кореи будут и далее укреплять свою оборонную готовность для противостояния любым "провокациям".Южнокорейские военные осудили пуски ракет КНДР, как и ранее, назвав их угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и нарушением резолюций Совбеза ООН, и призвали Пхеньян прекратить подобные "провокации".КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.
https://ria.ru/20221103/ucheniya-1828996824.html
https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html
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южная корея
сша
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в мире, южная корея, сша, японское море, совет безопасности оон
В мире, Южная Корея, США, Японское море, Совет Безопасности ООН
18:35 03.11.2022
 
Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов

Южнокорейские военные: ракеты КНДР пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно 6 Махов, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
"Зафиксировано, что баллистические ракеты малой дальности пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно шесть Махов. Детали анализируются разведывательными службами США и Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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В КНДР назвали решение Южной Кореи и США продлить учения огромной ошибкой
Отмечается, что союзные силы США и Южной Кореи будут и далее укреплять свою оборонную готовность для противостояния любым "провокациям".
Южнокорейские военные осудили пуски ракет КНДР, как и ранее, назвав их угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и нарушением резолюций Совбеза ООН, и призвали Пхеньян прекратить подобные "провокации".
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
Новая баллистическая ракета во время парада в Пхеньяне, КНДР. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 17:03
В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.
Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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В миреЮжная КореяСШАЯпонское мореСовет Безопасности ООН
 
 
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