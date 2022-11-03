https://ria.ru/20221103/rakety-1829087065.html

Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов

Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов - РИА Новости, 03.11.2022

Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов

Три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:35

2022-11-03T18:35

2022-11-03T18:35

в мире

южная корея

сша

японское море

совет безопасности оон

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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно 6 Махов, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов."Зафиксировано, что баллистические ракеты малой дальности пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно шесть Махов. Детали анализируются разведывательными службами США и Южной Кореи", - говорится в сообщении.Отмечается, что союзные силы США и Южной Кореи будут и далее укреплять свою оборонную готовность для противостояния любым "провокациям".Южнокорейские военные осудили пуски ракет КНДР, как и ранее, назвав их угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и нарушением резолюций Совбеза ООН, и призвали Пхеньян прекратить подобные "провокации".КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.

https://ria.ru/20221103/ucheniya-1828996824.html

https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html

https://ria.ru/20221103/oruzhie-1828944974.html

южная корея

сша

японское море

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в мире, южная корея, сша, японское море, совет безопасности оон