Северокорейские ракеты пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов
Южнокорейские военные: ракеты КНДР пролетели 490 километров со скоростью шесть Махов
© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. Три баллистические ракеты малой дальности, выпущенные КНДР в четверг вечером, пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно 6 Махов, сообщил южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.
"Зафиксировано, что баллистические ракеты малой дальности пролетели примерно 490 километров на максимальной высоте в 130 километров и со скоростью примерно шесть Махов. Детали анализируются разведывательными службами США и Южной Кореи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что союзные силы США и Южной Кореи будут и далее укреплять свою оборонную готовность для противостояния любым "провокациям".
Южнокорейские военные осудили пуски ракет КНДР, как и ранее, назвав их угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и нарушением резолюций Совбеза ООН, и призвали Пхеньян прекратить подобные "провокации".
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
2 ноября, 17:03В МИД прокомментировали ситуацию на Корейском полуострове
В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.
Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.