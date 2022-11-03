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Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил посол в Британии - РИА Новости, 03.11.2022
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Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил посол в Британии
Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил посол в Британии - РИА Новости, 03.11.2022
Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил посол в Британии
Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:56
2022-11-03T22:18
в мире
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андрей келин
великобритания
украина
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие."Ядерная война не может быть выиграна, и она никогда не должна вестись. И мы твердо придерживаемся этого принципа", - сказал посол в эфире телеканала Sky News.Келин также решительно опроверг спекуляции относительно того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине."У мира есть все гарантии, что Россия не собирается применять (тактическое) ядерное оружие в (украинском) конфликте", - заявил он.
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в мире, россия, андрей келин, великобритания, украина
В мире, Россия, Андрей Келин, Великобритания, Украина
21:56 03.11.2022 (обновлено: 22:18 03.11.2022)
 
Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил посол в Британии

Посол в Британии Келин: Россия придерживается принципа не применять ядерное оружие

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие.
"Ядерная война не может быть выиграна, и она никогда не должна вестись. И мы твердо придерживаемся этого принципа", - сказал посол в эфире телеканала Sky News.
Келин также решительно опроверг спекуляции относительно того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине.
"У мира есть все гарантии, что Россия не собирается применять (тактическое) ядерное оружие в (украинском) конфликте", - заявил он.
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