https://ria.ru/20221103/printsip-1829129581.html

Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил посол в Британии

Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил посол в Британии - РИА Новости, 03.11.2022

Россия не собирается применять ядерное оружие, заявил посол в Британии

Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:56

2022-11-03T21:56

2022-11-03T22:18

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие."Ядерная война не может быть выиграна, и она никогда не должна вестись. И мы твердо придерживаемся этого принципа", - сказал посол в эфире телеканала Sky News.Келин также решительно опроверг спекуляции относительно того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине."У мира есть все гарантии, что Россия не собирается применять (тактическое) ядерное оружие в (украинском) конфликте", - заявил он.

https://ria.ru/20221103/ssha-1829034053.html

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в мире, россия, андрей келин, великобритания, украина