Власти Британии не планируют переносить посольство в Израиле в Иерусалим
Independent: власти Британии не планируют переносить посольство в Израиле в Иерусалим
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нынешние власти Великобритании не планируют переносить британское посольство в Израиле в Иерусалим, сообщает газета Independent.
Предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассматривала перенос британского посольства в Израиле в другое место. По информации британского издания Times, Трасс рассматривала перенос дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим. Послы арабских стран в Лондоне призывали Трасс не переносить посольство королевства.
"Планов переносить британское посольство нет", - сообщил журналистам представитель офиса действующего премьера Риши Сунака.
Президент США Дональда Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
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