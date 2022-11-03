https://ria.ru/20221103/posolstvo-1829052860.html

Власти Британии не планируют переносить посольство в Израиле в Иерусалим

Власти Британии не планируют переносить посольство в Израиле в Иерусалим - РИА Новости, 03.11.2022

Власти Британии не планируют переносить посольство в Израиле в Иерусалим

Нынешние власти Великобритании не планируют переносить британское посольство в Израиле в Иерусалим, сообщает газета Independent. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:03

2022-11-03T17:03

2022-11-03T17:03

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Нынешние власти Великобритании не планируют переносить британское посольство в Израиле в Иерусалим, сообщает газета Independent.Предыдущий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассматривала перенос британского посольства в Израиле в другое место. По информации британского издания Times, Трасс рассматривала перенос дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим. Послы арабских стран в Лондоне призывали Трасс не переносить посольство королевства."Планов переносить британское посольство нет", - сообщил журналистам представитель офиса действующего премьера Риши Сунака.Президент США Дональда Трамп в декабре 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая 2018 года, в день 70-летия образования Израиля. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

https://ria.ru/20221102/terroristy-1828799893.html

https://ria.ru/20221030/ukraina-1827903342.html

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в мире, лиз трасс, дональд трамп, риши сунак, великобритания, иерусалим, израиль