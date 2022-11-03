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Казаки Кубани отправили свыше 530 тонн гумпомощи жителям Донбасса - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Казаки Кубани отправили свыше 530 тонн гумпомощи жителям Донбасса
Казаки Кубани отправили свыше 530 тонн гумпомощи жителям Донбасса - РИА Новости, 03.11.2022
Казаки Кубани отправили свыше 530 тонн гумпомощи жителям Донбасса
Кубанское казачество отправило свыше 530 тонн гуманитарной помощи в Донбасс с начала специальной военной операции, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:10
2022-11-03T20:10
специальная военная операция на украине
общество
александр власов
донбасс
украина
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 3 ноя - РИА Новости. Кубанское казачество отправило свыше 530 тонн гуманитарной помощи в Донбасс с начала специальной военной операции, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.Уточняется, что в партии гумпомощи в основном входят вода, продукты питания, термобелье и сапоги, теплые вещи. Также казаки отправили необходимые техсредства и инструменты: генераторы, автономное газовое оборудование, бензопилы, тепловизоры и коптеры.Также казаки взяли шефство над семьями добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации. Они заготавливают дрова, косят траву, подготавливают участки к зиме. В школах дети пишут письма и отправляют рисунки участникам специальной военной операции, вместе с родителями собирают гуманитарную помощь для бойцов, добавляют в пресс-службе.На Кубани 20 октября стартовала акция "Своих не бросаем", организованная Кубанским казачьим войском. Жители края за две недели акции собрали более 16,6 миллиона рублей на поддержку участников спецоперации на Украине.
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общество, александр власов, донбасс, украина, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Общество, Александр Власов, Донбасс, Украина, Кубанское казачье войско
20:10 03.11.2022
 
Казаки Кубани отправили свыше 530 тонн гумпомощи жителям Донбасса

Кубанское казачество отправило жителям Донбасса свыше 530 тонн гумпомощи с начала операции

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 3 ноя - РИА Новости. Кубанское казачество отправило свыше 530 тонн гуманитарной помощи в Донбасс с начала специальной военной операции, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
"Всего за неделю казаки собрали и направили в Донбасс свыше 25 тонн гуманитарных грузов для жителей Донбасса и казаков-добровольцев из бригады "Кубань". Всего с момента начала спецоперации доставили более 530 тонн. Следующие партии гуманитарной помощи направим в ближайшее время", – передает пресс-служба администрации региона слова Власова.
Уточняется, что в партии гумпомощи в основном входят вода, продукты питания, термобелье и сапоги, теплые вещи. Также казаки отправили необходимые техсредства и инструменты: генераторы, автономное газовое оборудование, бензопилы, тепловизоры и коптеры.
Также казаки взяли шефство над семьями добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации. Они заготавливают дрова, косят траву, подготавливают участки к зиме. В школах дети пишут письма и отправляют рисунки участникам специальной военной операции, вместе с родителями собирают гуманитарную помощь для бойцов, добавляют в пресс-службе.
На Кубани 20 октября стартовала акция "Своих не бросаем", организованная Кубанским казачьим войском. Жители края за две недели акции собрали более 16,6 миллиона рублей на поддержку участников спецоперации на Украине.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоАлександр ВласовДонбассУкраинаКубанское казачье войско
 
 
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