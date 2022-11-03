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Казаки Кубани отправили свыше 530 тонн гумпомощи жителям Донбасса

Казаки Кубани отправили свыше 530 тонн гумпомощи жителям Донбасса - РИА Новости, 03.11.2022

Казаки Кубани отправили свыше 530 тонн гумпомощи жителям Донбасса

Кубанское казачество отправило свыше 530 тонн гуманитарной помощи в Донбасс с начала специальной военной операции, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:10

2022-11-03T20:10

2022-11-03T20:10

специальная военная операция на украине

общество

александр власов

донбасс

украина

кубанское казачье войско

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КРАСНОДАР, 3 ноя - РИА Новости. Кубанское казачество отправило свыше 530 тонн гуманитарной помощи в Донбасс с начала специальной военной операции, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.Уточняется, что в партии гумпомощи в основном входят вода, продукты питания, термобелье и сапоги, теплые вещи. Также казаки отправили необходимые техсредства и инструменты: генераторы, автономное газовое оборудование, бензопилы, тепловизоры и коптеры.Также казаки взяли шефство над семьями добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации. Они заготавливают дрова, косят траву, подготавливают участки к зиме. В школах дети пишут письма и отправляют рисунки участникам специальной военной операции, вместе с родителями собирают гуманитарную помощь для бойцов, добавляют в пресс-службе.На Кубани 20 октября стартовала акция "Своих не бросаем", организованная Кубанским казачьим войском. Жители края за две недели акции собрали более 16,6 миллиона рублей на поддержку участников спецоперации на Украине.

донбасс

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр власов, донбасс, украина, кубанское казачье войско