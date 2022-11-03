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Первый маммологический центр открылся в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
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Первый маммологический центр открылся в Подмосковье
Первый маммологический центр открылся в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
Первый маммологический центр открылся в Подмосковье
Первый в Московской области маммологический центр открылся в горбольнице городского округа Люберцы, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:11
2022-11-03T18:11
новости подмосковья
светлана стригункова
московская область (подмосковье)
люберцы
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Первый в Московской области маммологический центр открылся в горбольнице городского округа Люберцы, говорится в сообщении регионального Минздрава."Сегодня в регионе заработал первый маммологический центр. Он оборудован всей необходимой медтехникой, включая маммографы и аппараты УЗИ. Важно, что пройти обследование и получить консультацию в этом центре можно за один день. Пациентки там будут наблюдаться на всех этапах лечения", - сказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Пройти обследование в маммологическом центре можно по направлению лечащего врача."Также можно записаться на прохождение маммографии самостоятельно. Для этого необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет", - добавляется в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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светлана стригункова , московская область (подмосковье), люберцы, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Светлана Стригункова , Московская область (Подмосковье), Люберцы, Здоровье - Общество
18:11 03.11.2022
 

Первый маммологический центр открылся в Подмосковье

© Фото : Минздрав Московской областиПервый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Минздрав Московской области
Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Первый в Московской области маммологический центр открылся в горбольнице городского округа Люберцы, говорится в сообщении регионального Минздрава.
"Сегодня в регионе заработал первый маммологический центр. Он оборудован всей необходимой медтехникой, включая маммографы и аппараты УЗИ. Важно, что пройти обследование и получить консультацию в этом центре можно за один день. Пациентки там будут наблюдаться на всех этапах лечения", - сказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Пройти обследование в маммологическом центре можно по направлению лечащего врача.
"Также можно записаться на прохождение маммографии самостоятельно. Для этого необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет", - добавляется в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяСветлана СтригунковаМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыЗдоровье - Общество
 
 
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