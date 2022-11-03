https://ria.ru/20221103/podmoskove-1829080752.html

Первый маммологический центр открылся в Подмосковье

Первый маммологический центр открылся в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022

Первый маммологический центр открылся в Подмосковье

Первый в Московской области маммологический центр открылся в горбольнице городского округа Люберцы, говорится в сообщении регионального Минздрава. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:11

2022-11-03T18:11

2022-11-03T18:11

новости подмосковья

светлана стригункова

московская область (подмосковье)

люберцы

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Первый в Московской области маммологический центр открылся в горбольнице городского округа Люберцы, говорится в сообщении регионального Минздрава."Сегодня в регионе заработал первый маммологический центр. Он оборудован всей необходимой медтехникой, включая маммографы и аппараты УЗИ. Важно, что пройти обследование и получить консультацию в этом центре можно за один день. Пациентки там будут наблюдаться на всех этапах лечения", - сказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Пройти обследование в маммологическом центре можно по направлению лечащего врача."Также можно записаться на прохождение маммографии самостоятельно. Для этого необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более двух лет", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20221102/poselok-1828603754.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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Артем Смирнов

светлана стригункова , московская область (подмосковье), люберцы, здоровье - общество