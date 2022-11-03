https://ria.ru/20221103/podmoskove-1829005370.html

Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье

Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022

Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье

Фестиваль народной культуры "Живи по-русски" пройдет в Дмитровском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:29

2022-11-03T15:29

2022-11-03T15:31

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Фестиваль народной культуры "Живи по-русски" пройдет в Дмитровском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Фестиваль пройдет 4 ноября на территории сыроварни "Свободный труд". Гости праздника почувствуют в закладке аллеи героев, катании на лошадях, а также матер-класса по сыроварению."Подмосковные сыровары – одни из лучших в России. В прошлом году они дали стране больше всего продукции – 81,4 тысяч тонн. КФХ активно развивается, участвует в госпрограммах по поддержке семейных ферм и сыроделов и берет курс на развитие сельского туризма", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.

https://ria.ru/20221103/parki-1828929134.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество, новости - туризм