https://ria.ru/20221103/podmoskove-1829005370.html
Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье
Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
Фестиваль народной культуры пройдет в Подмосковье
Фестиваль народной культуры "Живи по-русски" пройдет в Дмитровском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:29
2022-11-03T15:29
2022-11-03T15:31
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Фестиваль народной культуры "Живи по-русски" пройдет в Дмитровском городском округе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Фестиваль пройдет 4 ноября на территории сыроварни "Свободный труд". Гости праздника почувствуют в закладке аллеи героев, катании на лошадях, а также матер-класса по сыроварению."Подмосковные сыровары – одни из лучших в России. В прошлом году они дали стране больше всего продукции – 81,4 тысяч тонн. КФХ активно развивается, участвует в госпрограммах по поддержке семейных ферм и сыроделов и берет курс на развитие сельского туризма", - приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, новости - туризм
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Новости - Туризм