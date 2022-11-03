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Допмеры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828897173.html
Допмеры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье
Допмеры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
Допмеры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье
В Подмосковье введут дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в День народного единства, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:19
2022-11-03T11:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
4 ноября - день народного единства
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Подмосковье введут дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в День народного единства, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в предстоящие выходные с 4 по 7 ноября запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала."На данный период в Мособлэнерго отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании", - говорится в сообщении.В Министерстве добавили, что сетевые организации провели внеплановые проверки электросетей. Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в Мособлэнерго находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 мегаватт.
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московская область (подмосковье), 4 ноября - день народного единства, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), 4 ноября - День народного единства, Общество
11:19 03.11.2022
 

Допмеры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкРаботник коммунальной службы ремонтирует фонарь
Работник коммунальной службы ремонтирует фонарь - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Работник коммунальной службы ремонтирует фонарь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Подмосковье введут дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в День народного единства, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.
В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в предстоящие выходные с 4 по 7 ноября запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.
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1 ноября, 16:59Новости Подмосковья
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"На данный период в Мособлэнерго отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании", - говорится в сообщении.
В Министерстве добавили, что сетевые организации провели внеплановые проверки электросетей. Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в Мособлэнерго находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 мегаватт.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)4 ноября - День народного единстваОбщество
 
 
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