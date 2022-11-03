https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828897173.html
Допмеры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье
Допмеры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
Допмеры по обеспечению надежного электроснабжения введут в Подмосковье
В Подмосковье введут дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в День народного единства, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:19
2022-11-03T11:19
2022-11-03T11:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
4 ноября - день народного единства
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В Подмосковье введут дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в День народного единства, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.В целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей Подмосковья в предстоящие выходные с 4 по 7 ноября запланирована организация круглосуточного дежурства руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала."На данный период в Мособлэнерго отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании", - говорится в сообщении.В Министерстве добавили, что сетевые организации провели внеплановые проверки электросетей. Для предотвращения и оперативного устранения аварийных ситуаций на круглосуточном дежурстве в Мособлэнерго находится 63 бригады, при вводе режима повышенной готовности ситуации дополнительно привлекаются 275 бригад, 764 единицы спецтехники, включая 68 передвижных дизельных электростанций общей мощностью 14 мегаватт.
https://ria.ru/20221101/gaz-1828456517.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), 4 ноября - день народного единства, общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), 4 ноября - День народного единства, Общество