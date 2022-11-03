https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828893120.html
Более 137 млрд рублей выделят на здравоохранение в Подмосковье в 2023 году
Более 137 млрд рублей выделят на здравоохранение в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 03.11.2022
Более 137 млрд рублей выделят на здравоохранение в Подмосковье в 2023 году
Более 137 миллиардов рублей планируется выделить на здравоохранение в Московской области в 2023 году, говорится сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:11
2022-11-03T11:11
2022-11-03T11:11
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
московская областная дума
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 137 миллиардов рублей планируется выделить на здравоохранение в Московской области в 2023 году, говорится сообщении пресс-службы Мособлдумы.Средства предусмотрены в проекте бюджета на 2023 год, который находится в Мособлдуме на рассмотрении. Деньги планируется выделить на льготное лекарственное обеспечение, на развитие высокотехнологичной медпомощи, ремонт медучреждений, а также на выплаты медикам.Так, на организацию льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан предусмотрено 13,4 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе будет продолжена программа по ремонту учреждений здравоохранения. Так, на проведение капремонта в 2023 году выделяется 12,5 миллиардов рублей, а на текущий ремонт – более 1 миллиарда рублей."Каждый год мы стараемся обновлять парк машин скорой помощи, следующий год не исключение, на эти цели направим 1,2 миллиарда рублей", – приводятся слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
https://ria.ru/20221102/shkoly-1828725248.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума
Новости Подмосковья, Игорь Брынцалов, Московская область (Подмосковье), Московская областная дума
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 137 миллиардов рублей планируется выделить на здравоохранение в Московской области в 2023 году, говорится сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Средства предусмотрены в проекте бюджета на 2023 год, который находится в Мособлдуме на рассмотрении. Деньги планируется выделить на льготное лекарственное обеспечение, на развитие высокотехнологичной медпомощи, ремонт медучреждений, а также на выплаты медикам.
Так, на организацию льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан предусмотрено 13,4 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе будет продолжена программа по ремонту учреждений здравоохранения. Так, на проведение капремонта в 2023 году выделяется 12,5 миллиардов рублей, а на текущий ремонт – более 1 миллиарда рублей.
"Каждый год мы стараемся обновлять парк машин скорой помощи, следующий год не исключение, на эти цели направим 1,2 миллиарда рублей", – приводятся слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова
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