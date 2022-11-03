https://ria.ru/20221103/podmoskove-1828893120.html

Более 137 млрд рублей выделят на здравоохранение в Подмосковье в 2023 году

Более 137 млрд рублей выделят на здравоохранение в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 03.11.2022

Более 137 млрд рублей выделят на здравоохранение в Подмосковье в 2023 году

Более 137 миллиардов рублей планируется выделить на здравоохранение в Московской области в 2023 году, говорится сообщении пресс-службы Мособлдумы. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:11

2022-11-03T11:11

2022-11-03T11:11

новости подмосковья

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

московская областная дума

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более 137 миллиардов рублей планируется выделить на здравоохранение в Московской области в 2023 году, говорится сообщении пресс-службы Мособлдумы.Средства предусмотрены в проекте бюджета на 2023 год, который находится в Мособлдуме на рассмотрении. Деньги планируется выделить на льготное лекарственное обеспечение, на развитие высокотехнологичной медпомощи, ремонт медучреждений, а также на выплаты медикам.Так, на организацию льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан предусмотрено 13,4 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе будет продолжена программа по ремонту учреждений здравоохранения. Так, на проведение капремонта в 2023 году выделяется 12,5 миллиардов рублей, а на текущий ремонт – более 1 миллиарда рублей."Каждый год мы стараемся обновлять парк машин скорой помощи, следующий год не исключение, на эти цели направим 1,2 миллиарда рублей", – приводятся слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.

https://ria.ru/20221102/shkoly-1828725248.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

игорь брынцалов, московская область (подмосковье), московская областная дума