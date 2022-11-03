https://ria.ru/20221103/obstrel-1829134844.html

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час

Украинские войска за час выпустили по Пантелеймоновке в ДНР семь снарядов "натовского" калибра , сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:38

2022-11-03T22:38

2022-11-03T22:38

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Пантелеймоновке в ДНР семь снарядов "натовского" калибра , сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20221103/donbass-1828899556.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк