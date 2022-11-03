Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/obstrel-1829134844.html
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час
Украинские войска за час выпустили по Пантелеймоновке в ДНР семь снарядов "натовского" калибра , сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:38
2022-11-03T22:38
в мире
донецкая народная республика
донецк
горловка
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820109143_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3cafae5281acd5062235518ca000a6da.jpg
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Пантелеймоновке в ДНР семь снарядов "натовского" калибра , сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20221103/donbass-1828899556.html
донецкая народная республика
донецк
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820109143_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9415073fb156bfe1ce71c17eda45a4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК
22:38 03.11.2022
 
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов за час

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ
Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Фрагменты от разорвавшихся снарядов после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Пантелеймоновке в ДНР семь снарядов "натовского" калибра , сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 22.05 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ведомства.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. 3 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 11:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по территории ДНР 34 снаряда
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала