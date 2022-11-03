https://ria.ru/20221103/nagrady-1829096178.html

Собянин вручил госнаграды России в преддверии Дня народного единства

Собянин вручил госнаграды России в преддверии Дня народного единства - РИА Новости, 03.11.2022

Собянин вручил госнаграды России в преддверии Дня народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства и годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года вручил награды заслуженным... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:07

2022-11-03T19:07

2022-11-03T19:07

4 ноября - день народного единства

москва

россия

луганск

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня народного единства и годовщины военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года вручил награды заслуженным горожанам, представляющим разные сферы жизни столицы."4 ноября День народного единства, 7 ноября годовщина исторического парада на Красной площади, с которого начиналась наша победа в Великой Отечественной войне. Обе даты для всей нашей страны и для каждого россиянина очень значимы. Значимы они для Москвы, потому что еще раз говорят о роли нашей столицы, москвичей, истории нашей великой страны",- сказал Собянин, открывая церемонию награждения в четверг в здании мэрии в Москве."Конечно, это напоминание о прошлых временах и о сегодняшней роли города и горожан, которые сегодня участвуют в специальной военной операции. Тысячи москвичей ушли на передовую, тысячи москвичей участвуют в восстановлении Луганска, Донбасса, оказывают материально-техническую помощь. Огромное количество волонтеров, просто граждан, которые помогают нашим бойцам", - отметил мэр столицы.По его словам, огромную роль играют работники оборонно-промышленного комплекса, которые "в три смены работают на победу"."Москва даже в самые трудные времена не перестает развиваться. Это тоже залог успеха и нашей победы. То, что Москва продолжает работать, активно развивается экономика, процветает город, конечно, во многом, это ваша личная заслуга, тех, кто сегодня находится в зале", - сказал Собянин, обращаясь к заслуженным москвичам.Мэр Москвы также поздравил лауреатов с предстоящими праздниками и заслуженными наградами.Всего награды получили 40 москвичей. Собянин вручил Орден Дружбы и Орден Пирогова, Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, медали Луки Крымского, почетную грамоту и благодарность президента РФ, а также несколько московских наград. Также ряду горожан присвоили почетные звания.

https://ria.ru/20221102/prazdnik-1828809602.html

https://ria.ru/20221103/putin-1828998027.html

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4 ноября - день народного единства, москва, россия, луганск, сергей собянин, общество