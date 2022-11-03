https://ria.ru/20221103/moldaviya-1828971222.html

Парламент Молдавии запретил в стране магазины беспошлинной торговли

Парламент Молдавии запретил в стране магазины беспошлинной торговли - РИА Новости, 03.11.2022

Парламент Молдавии запретил в стране магазины беспошлинной торговли

Парламент Молдавии на заседании в четверг в финальном чтении запретил работу магазинов режима беспошлинной торговли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:07

2022-11-03T14:07

2022-11-03T14:08

экономика

молдавия

торговля

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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в четверг в финальном чтении запретил работу магазинов режима беспошлинной торговли, передает корреспондент РИА Новости.Законопроект об отмене беспошлинного режима на территории Молдавии принят во втором чтении. Продажа товаров в магазинах на таможенных территориях будет облагаться налогом, исходя из принципа фискальной справедливости для всех предпринимателей в Молдавии.По словам автора инициативы, председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам проекта Дмитрия Алайбы, собранными в виде налогов средствами власти Молдавии рассчитывают помочь предпринимателям в условиях кризиса.Магазины беспошлинной торговли будут работать до истечения срока действия лицензии.

https://ria.ru/20221102/rusofobiya-1828789018.html

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экономика, молдавия, торговля