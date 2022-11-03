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Ростовская область и Белоруссия обменяются культурными миссиями в 2023 году - РИА Новости, 03.11.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20221103/missiya-1829032394.html
Ростовская область и Белоруссия обменяются культурными миссиями в 2023 году
Ростовская область и Белоруссия обменяются культурными миссиями в 2023 году - РИА Новости, 03.11.2022
Ростовская область и Белоруссия обменяются культурными миссиями в 2023 году
Ростовская область и Белоруссия намерены развивать сотрудничество, обменявшись культурными миссиями в 2023 году, а также наращивая товарооборот и партнерство в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:24
2022-11-03T16:24
ростовская область
александр лукашенко
василий голубев
роман головченко
ростовская область
белоруссия
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя – РИА Новости. Ростовская область и Белоруссия намерены развивать сотрудничество, обменявшись культурными миссиями в 2023 году, а также наращивая товарооборот и партнерство в различных сферах, сообщает правительство Ростовской области.В эти дни делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Василием Голубевым посещает Белоруссию."В следующем году Дни Ростовской области планируется провести в Республике Беларусь, а Дни белорусской культуры - на Дону", - говорится в сообщении. Белорусская диаспора в Ростовской области поддержала такую инициативу, добавил губернатор области в интервью на радио "Спутник Беларусь". Он также отметил большой потенциал для развития взаимного туризма.Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Голубевым в свою очередь назвал Ростовскую область успешной в сфере обеспечения продовольственной безопасности России и отметил важность партнерства в аграрной сфере. "Мы видим хорошие резервы для углубления взаимодействия в сфере АПК. Белорусская сторона готова поделиться опытом и всем тем, что мы умеем: технологиями, подготовкой кадров, семенным и посадочным материалом и многим другим", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.Губернатор Ростовской области подчеркнул, что компании региона также готовы к укреплению взаимодействия с белорусскими партнерами. "Мы вчера на заседании рабочей группы обсудили вопрос развития инфраструктуры, в том числе портовой. Буду поднимать эту тему на правительственном уровне. Очень большое поле для взаимодействия, вы правы, и в аграрной сфере. Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства", - сказал он.Также стороны обсудили развитие товарооборота между Белоруссией и Ростовской областью, который, как отметил Лукашенко, только за восемь месяцев текущего года вырос примерно на 30% к уровню 2021 года. Для продолжения плодотворного сотрудничества губернатор и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение между правительствами области и республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Договор был заключен вместо действовавшего ранее соглашения, подписанного в 2002 году."Прежний договор был заключен два десятилетия назад. Все эти годы мы взаимодействуем по самым разным направлениям, а главное, нас объединяют общая история и общие ценности. Сегодня мы подписываем соглашение, которое будет учитывать современные реалии, в том числе изменившееся за два десятилетия законодательство, и которое послужит развитию наших отношений на новом уровне", - сказал Голубев.
https://ria.ru/20221103/priglashenie-1829005840.html
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александр лукашенко, василий голубев, роман головченко, ростовская область, белоруссия, россия
Ростовская область , Александр Лукашенко, Василий Голубев, Роман Головченко, Ростовская область, Белоруссия, Россия
16:24 03.11.2022
 

Ростовская область и Белоруссия обменяются культурными миссиями в 2023 году

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноя – РИА Новости. Ростовская область и Белоруссия намерены развивать сотрудничество, обменявшись культурными миссиями в 2023 году, а также наращивая товарооборот и партнерство в различных сферах, сообщает правительство Ростовской области.
В эти дни делегация Ростовской области во главе с губернатором региона Василием Голубевым посещает Белоруссию.
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"В следующем году Дни Ростовской области планируется провести в Республике Беларусь, а Дни белорусской культуры - на Дону", - говорится в сообщении. Белорусская диаспора в Ростовской области поддержала такую инициативу, добавил губернатор области в интервью на радио "Спутник Беларусь". Он также отметил большой потенциал для развития взаимного туризма.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Голубевым в свою очередь назвал Ростовскую область успешной в сфере обеспечения продовольственной безопасности России и отметил важность партнерства в аграрной сфере. "Мы видим хорошие резервы для углубления взаимодействия в сфере АПК. Белорусская сторона готова поделиться опытом и всем тем, что мы умеем: технологиями, подготовкой кадров, семенным и посадочным материалом и многим другим", - приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Губернатор Ростовской области подчеркнул, что компании региона также готовы к укреплению взаимодействия с белорусскими партнерами. "Мы вчера на заседании рабочей группы обсудили вопрос развития инфраструктуры, в том числе портовой. Буду поднимать эту тему на правительственном уровне. Очень большое поле для взаимодействия, вы правы, и в аграрной сфере. Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства", - сказал он.
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Также стороны обсудили развитие товарооборота между Белоруссией и Ростовской областью, который, как отметил Лукашенко, только за восемь месяцев текущего года вырос примерно на 30% к уровню 2021 года. Для продолжения плодотворного сотрудничества губернатор и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписали соглашение между правительствами области и республики о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Договор был заключен вместо действовавшего ранее соглашения, подписанного в 2002 году.
"Прежний договор был заключен два десятилетия назад. Все эти годы мы взаимодействуем по самым разным направлениям, а главное, нас объединяют общая история и общие ценности. Сегодня мы подписываем соглашение, которое будет учитывать современные реалии, в том числе изменившееся за два десятилетия законодательство, и которое послужит развитию наших отношений на новом уровне", - сказал Голубев.
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Ростовская областьАлександр ЛукашенкоВасилий ГолубевРоман ГоловченкоРостовская областьБелоруссияРоссия
 
 
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