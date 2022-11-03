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Автопарк Липецка в 2023 году пополнится новыми газомотрными автобусами - РИА Новости, 03.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221103/lipetsk-1828915759.html
Автопарк Липецка в 2023 году пополнится новыми газомотрными автобусами
Автопарк Липецка в 2023 году пополнится новыми газомотрными автобусами - РИА Новости, 03.11.2022
Автопарк Липецка в 2023 году пополнится новыми газомотрными автобусами
Весной 2023 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух" пассажирский автопарк Липецка пополнят 46 новых современных автобуса работающих на газомоторном... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:52
2022-11-03T11:52
липецкая область
липецк
игорь артамонов
общество
общественный транспорт
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ЛИПЕЦК, 3 ноября – РИА Новости. Весной 2023 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух" пассажирский автопарк Липецка пополнят 46 новых современных автобуса работающих на газомоторном топливе и соответствующих пятому экологическому классу, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что вместимость каждого такого автобуса составит более 100 человек. Транспорт будет с низким полом и с просторной площадкой для одновременного размещения детской и инвалидной колясок, а также местом для провоза собаки-поводыря. В салонах будут установлены кондиционеры, система видеонаблюдения, электронные табло, датчики подсчёта пассажиров, кнопки связи с водителем и другие особенности, создающие комфорт при посадке и провозе пассажиров. В дополнение салона транспорта оборудуют медиа-экранами, usb-зарядками и звуковой системой, позволяющей ориентироваться слабовидящим пассажирам. Поставкой автобусов займется московская компания. Стоимость проекта составит 650 миллионов рублей."Мы стремимся к тому, чтобы все жители Липецкой области пользовались современным и комфортным городским транспортом. В этом направлении и сейчас делается многое, и обязательно в будущем будет уделяться пристальное внимание", – прокомментировал Артамонов.Цель федерального проекта "Чистый воздух", одним из участников которого является Липецк, – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к 2024 году. По словам Артамонова, в рамках проекта областному центру на обновление автопарка выделено 1,3 миллиарда рублей. Первая партия автобусов из 25 современных машин уже вышла на городские маршруты в конце сентября 2022 года.
https://ria.ru/20221031/stroitelstvo-1828066267.html
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липецк, игорь артамонов, общество, общественный транспорт
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Общество, Общественный транспорт
11:52 03.11.2022
 

Автопарк Липецка в 2023 году пополнится новыми газомотрными автобусами

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 ноября – РИА Новости. Весной 2023 года в рамках федерального проекта "Чистый воздух" пассажирский автопарк Липецка пополнят 46 новых современных автобуса работающих на газомоторном топливе и соответствующих пятому экологическому классу, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что вместимость каждого такого автобуса составит более 100 человек. Транспорт будет с низким полом и с просторной площадкой для одновременного размещения детской и инвалидной колясок, а также местом для провоза собаки-поводыря. В салонах будут установлены кондиционеры, система видеонаблюдения, электронные табло, датчики подсчёта пассажиров, кнопки связи с водителем и другие особенности, создающие комфорт при посадке и провозе пассажиров. В дополнение салона транспорта оборудуют медиа-экранами, usb-зарядками и звуковой системой, позволяющей ориентироваться слабовидящим пассажирам. Поставкой автобусов займется московская компания. Стоимость проекта составит 650 миллионов рублей.
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"Мы стремимся к тому, чтобы все жители Липецкой области пользовались современным и комфортным городским транспортом. В этом направлении и сейчас делается многое, и обязательно в будущем будет уделяться пристальное внимание", – прокомментировал Артамонов.
Цель федерального проекта "Чистый воздух", одним из участников которого является Липецк, – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу к 2024 году. По словам Артамонова, в рамках проекта областному центру на обновление автопарка выделено 1,3 миллиарда рублей. Первая партия автобусов из 25 современных машин уже вышла на городские маршруты в конце сентября 2022 года.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновОбществоОбщественный транспорт
 
 
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