https://ria.ru/20221103/kurs-1829041578.html

Официальный курс доллара с пятницы составил 62,1 рубля

Официальный курс доллара с пятницы составил 62,1 рубля - РИА Новости, 03.11.2022

Официальный курс доллара с пятницы составил 62,1 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с пятницы, вырос на 47,8 копейки - до 62,0955 рубля, курс евро снизился на 31,45 копейки, до 60,6071... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:36

2022-11-03T16:36

2022-11-03T16:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с пятницы, вырос на 47,8 копейки - до 62,0955 рубля, курс евро снизился на 31,45 копейки, до 60,6071 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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