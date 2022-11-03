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Официальный курс доллара с пятницы составил 62,1 рубля
Официальный курс доллара с пятницы составил 62,1 рубля - РИА Новости, 03.11.2022
Официальный курс доллара с пятницы составил 62,1 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с пятницы, вырос на 47,8 копейки - до 62,0955 рубля, курс евро снизился на 31,45 копейки, до 60,6071... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:36
2022-11-03T16:36
2022-11-03T16:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с пятницы, вырос на 47,8 копейки - до 62,0955 рубля, курс евро снизился на 31,45 копейки, до 60,6071 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, рубль, доллар, евро, курс рубля, курс доллара, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Рубль, Доллар, евро, Курс рубля, Курс доллара, Валюта, Динамика курсов валют
Официальный курс доллара с пятницы составил 62,1 рубля
Официальный курс доллара, установленный с пятницы, вырос до 62,1 рубля, евро упал до 60,61