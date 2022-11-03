https://ria.ru/20221103/kndr-1828852186.html

КНДР могла испытать новую ракету "Хвасон-17", считают в Южной Корее

КНДР могла испытать новую ракету "Хвасон-17", считают в Южной Корее - РИА Новости, 03.11.2022

КНДР могла испытать новую ракету "Хвасон-17", считают в Южной Корее

Южнокорейские военные считают, что одна из трех пущенных КНДР в четверг баллистических ракет могла быть новой межконтинентальной ракетой (МБР) "Хвасон-17", но... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:46

2022-11-03T07:46

2022-11-03T07:48

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СЕУЛ, 3 ноя - РИА Новости. Южнокорейские военные считают, что одна из трех пущенных КНДР в четверг баллистических ракет могла быть новой межконтинентальной ракетой (МБР) "Хвасон-17", но пуск опять закончился неудачей, передает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на неназванные источники.В Южной Корее засекли пуск трех ракет от КНДР в четверг. Одна из них, баллистическая ракета большой дальности, была выпущена примерно в 7.40 (1.40 мск) из района аэродрома Сунан недалеко от Пхеньяна. В 8.39 (2.39 мск) из района Кэчхон в провинции Пхёнан-Намдо были выпущены еще две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, баллистическая ракета большой дальности пролетела около 760 километров, высота полета - около 1920 километров при скорости около 15 Махов. Две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 330 километров с максимальной высотой около 70 километров и скоростью около 5 Махов.Как отмечает Рёнхап, в южнокорейской армии считают, что пуск баллистической ракеты большой дальности КНДР мог быть еще одним неудачным запуском жидкотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17".Ранее пуски МБР Пхеньяном также осуществлялись из района аэропорта Сунан. По данным источников агентства среди южнокорейских военных, отделение первой и второй ступеней двигателя ракеты прошло успешно, но ее боеголовка не смогла в полете набрать необходимую скорость. Максимальная скорость полета в этот раз составила около 15 Махов, что медленнее даже более старой модели северокорейских МБР среднего радиуса действия "Хвасон-12", которая 4 октября пролетела 4,6 тысячи километров с максимальной высотой полета в 1 тысячу километров. Скорость полета тогда составила 17 Махов, то есть примерно в 17 раз больше скорости звука."В связи с этим высказывается предположение, что после отделения боеголовка (северокорейской МБР - ред.) не смогла разогнаться и упала ранее запланированного", - сообщает агентство.Это уже 30-е испытание в этом году баллистических ракет КНДР, которая также совершила три пуска крылатых ракет.Испытания "Хвасон-17"КНДР 27 февраля и 5 марта этого года произвела пуски баллистических ракет, которые, как заявили в Пхеньяне, были сделаны в рамках разработки разведывательного спутника. Сеул и Вашингтон позже обвинили Северную Корею в том, что под прикрытием разработки спутниковых систем она испытал новую МБР "Хвасон-17", представленную во время военного парада в октябре 2020 года. Позже, 16 марта, состоялся еще один пуск - снова из района аэропорта Сунан в Пхеньяне, но закончился "неудачей сразу после старта", ракета взорвалась в воздухе на высоте до 20 километров. В Сеуле считают, что все три раза КНДР якобы испытала системы "Хвасон-17", но испытания были либо частичные, либо закончились провалом.В конце марта КНДР открыто произвела в сторону Японского моря пуск "Хвасон-17", тем самым нарушив свой добровольный мораторий на отказ от использования МБР, соблюдавшийся с 2017 года. Тогда пуск был произведен под более "высоким", чем обычно, углом, южнокорейские военные предполагали, что ракету пустили "вертикально". Минобороны Японии заявляло, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.В то же время в Сеуле сомневались, что выпущена была действительно "Хвасон-17". Разведывательные службы США и Южной Кореи пришли к выводу, что КНДР на самом деле произвела пуск предыдущей модели "Хвасон-15", которую уже испытывала в 2017 году, только в этот раз с более легкой боеголовкой, что и обеспечило большую дальность полета. "Хвасон-15" в 2017 году пролетела 950 километров при максимальной высоте 4475 километров.В начале мая КНДР снова испытала баллистическую ракету, которая пролетела 470 километров, максимальная высота полета составила 780 километров. Тогда сообщалось, что это, возможно, было очередным испытанием "Хвасон-17", но на укороченной дистанции.Двадцать пятого мая снова состоялось испытание ракеты, предположительно, МБР "Хвасон -17", она пролетела примерно 360 километров при максимальной высоте в 540 километров. Тогда КНДР также, как и 3 ноября, запустила ее вместе с еще двумя баллистическими ракетами малой дальности, предположительно, для отвлечения внимания.

https://ria.ru/20221102/kndr-1828732132.html

https://ria.ru/20221102/kndr-1828729698.html

https://ria.ru/20221031/koreya-1828060353.html

https://ria.ru/20221027/kndr-1827355765.html

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в мире, пхеньян, сеул, южная корея, министерство обороны японии, кндр (северная корея), япония, японское море, происшествия