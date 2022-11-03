Рейтинг@Mail.ru
Конкуренты за госзаказ — когда участвовать в закупке слишком рискованно - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/goszakaz-1828672520.html
Конкуренты за госзаказ — когда участвовать в закупке слишком рискованно
Конкуренты за госзаказ — когда участвовать в закупке слишком рискованно - РИА Новости, 03.11.2022
Конкуренты за госзаказ — когда участвовать в закупке слишком рискованно
При борьбе поставщиков товаров и услуг за госзаказ низкая цена часто играет решающую роль. Если бы знать, насколько сильно победитель снизит цену... И принять... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:00
2022-11-03T11:00
россия
экономика
госзакупки
торги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749052810_0:268:3077:1999_1920x0_80_0_0_be583ed96f6594326e2294f617bb1d76.jpg
При борьбе поставщиков товаров и услуг за госзаказ низкая цена часто играет решающую роль. Если бы знать, насколько сильно победитель снизит цену... И принять правильное решение — рискнуть и участвовать или вложить силы в подготовку к следующему тендеру. Как разобраться в ситуации, рассказывают эксперты из команды Контур.ТоргиПеред участием в тендере важно понять, может ли ваша цена конкурировать с предложениями других участников. При этом предсказать, как поведут себя конкуренты в борьбе за контракт, сложно. Однако, можно оценить вероятность серьезного снижения цены, отследив закономерности в закупках на определенные категории товаров или в тендерах конкретного заказчика.Закупки с преференциями для организаций инвалидов и исправительных учрежденийВ подобных тендерах исправительные учреждения и организации инвалидов участвуют в закупке наравне со всеми, но если побеждают, то могут заключить контракт по цене на 15% больше. А, значит, изначально готовы сильно снижаться в цене в аукционе или заявке на конкурс.Преимущество для них может быть установлено в закупках на некоторые товары, услуги и работы — они указаны в Распоряжении Правительства РФ № 3500-р. Например, это могут быть крупы и зерно, овощи, металлическая проволока, светильники, мебель, одежда, услуги по устному переводу. Если преимущество не установлено условиями закупки или кроме товаров из распоряжения есть и другие, то такие организации участвуют в закупке наравне со всеми.Распространяются ли преференции на конкретную закупку, можно узнать из документации — заказчик пропишет эту особенность.Закупки с ограничениями для иностранных товаровЕсли компания поставляет иностранные товары, то серьезными конкурентами могут стать участники с отечественными товарами: продукцией из России и государств-членов ЕАЭС. Таких участников поддерживает национальный режим в закупках.Поставщики с иностранным товаром могут не получить допуск к участию. Либо им придется снижать цену сильнее, чем компаниям с товаром из ЕАЭС, чтобы получить контракт.Национальный режим предусматривает три способа поддержать отечественных производителей:Запрет — заказчик не закупит иностранный товар, если у него есть отечественный аналог, и просто не допустит компанию с иностранной продукцией.Ограничение — или правило "третий лишний": если заявилось хотя бы два конкурента с отечественным продуктом, то всех участников с иностранными товарами отклонят.Условие допуска — если компания с иностранной продукцией победит в аукционе, то от предложенной цены заказчик отнимет 15% и на эту сумму заключит контракт. Этот же способ, но чуть иначе, применяется в конкурсах, запросах котировок или предложений. Когда заказчик оценивает заявки, то компании с отечественными товарами получают преимущество — из их цены вычитается 15% и заявки получают больше баллов за параметр "цена". Но при победе отечественного поставщика контракт заключается по полной цене.Национальный режим применяют только к некоторой продукции. Например, к пассажирским лифтам, легковым автомобилям, мебели, бумаге, одежде и обуви, лекарствам, продуктам, радиоэлектронике и программному обеспечению. Если товар не производится в России, то заказчик не сможет использовать национальный режим. Полный перечень продукции нацрежима есть в Постановлениях Правительства №616, №617, № 1236, №878, №832, №1289 и №102, а также в Приказе Минфина №126н.Чтобы понять, действует ли нацрежим в закупке, нужно изучить документацию — в ней заказчик укажет нацрежим и его условия.Демпингующие новички и оптовикиНачинающие поставщики в рамках госзаказа могут заявить нерентабельную для себя цену. Например, поставщик по неопытности не учел дополнительные расходы на логистику или расходные материалы.Бывает, что новички сознательно идут на убытки. Их цель — получить опыт в участия в госзакупках, который позволит претендовать на более выгодные контракты. Либо выстроить хорошие отношения с заказчиком и перейти с ним на прямые договоры.Серьезно снижают цену и крупные компании. Например, оптовые поставщики. Они тратят меньше на логистику или комплектующие, за счет чего могут поставить товар и выполнить работы за меньшую себестоимость.Предсказать поведение таких участников в закупке сложно. Необходимо проанализировать, какие поставщики заявлялись на прежние тендеры заказчика. Они и могут стать будущими конкурентами. Нужно оценить стратегию участия таких компаний: на сколько обычно снижают цену, на каких товарах демпингуют, а на каких — нет.Для аналитики можно использовать программу Контур.Закупки, входящую в линейку продуктов Контур.Торги. Программа покажет статистику по закупкам конкурентов, результаты торгов и какую цену предлагал участник. Более глубокий анализ можно поручить экспертам команды Контур.Торги. Они также смогут разъяснить особенности закупок нацрежима и взять на себя подготовку к тендеру.ㅤРеклама 16+ООО "Сертум-Про", ИНН: 673240328ID: 4CQwVszH9pQNrRgwpqR
https://ria.ru/20220414/kashutin-1783496348.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220611/goszakupki-1794782770.html
https://ria.ru/20220908/goszakaz-1815510680.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749052810_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_772da9485219178ad8fecd99f1bcb058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, госзакупки, торги
Россия, Экономика, Госзакупки, Торги
11:00 03.11.2022
 

Конкуренты за госзаказ — когда участвовать в закупке слишком рискованно

© Depositphotos.com / zurijetaБизнесмены во время конференции
Бизнесмены во время конференции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Depositphotos.com / zurijeta
Читать ria.ru в
При борьбе поставщиков товаров и услуг за госзаказ низкая цена часто играет решающую роль. Если бы знать, насколько сильно победитель снизит цену... И принять правильное решение — рискнуть и участвовать или вложить силы в подготовку к следующему тендеру. Как разобраться в ситуации, рассказывают эксперты из команды Контур.Торги
Перед участием в тендере важно понять, может ли ваша цена конкурировать с предложениями других участников. При этом предсказать, как поведут себя конкуренты в борьбе за контракт, сложно. Однако, можно оценить вероятность серьезного снижения цены, отследив закономерности в закупках на определенные категории товаров или в тендерах конкретного заказчика.

Закупки с преференциями для организаций инвалидов и исправительных учреждений

В подобных тендерах исправительные учреждения и организации инвалидов участвуют в закупке наравне со всеми, но если побеждают, то могут заключить контракт по цене на 15% больше. А, значит, изначально готовы сильно снижаться в цене в аукционе или заявке на конкурс.
Генеральный директор электронной торговой площадки Росэлторг Андрей Кашутин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:54
Андрей Кашутин: электронные площадки станут проще и дружелюбнее
Преимущество для них может быть установлено в закупках на некоторые товары, услуги и работы — они указаны в Распоряжении Правительства РФ № 3500-р. Например, это могут быть крупы и зерно, овощи, металлическая проволока, светильники, мебель, одежда, услуги по устному переводу. Если преимущество не установлено условиями закупки или кроме товаров из распоряжения есть и другие, то такие организации участвуют в закупке наравне со всеми.
Распространяются ли преференции на конкретную закупку, можно узнать из документации — заказчик пропишет эту особенность.

Закупки с ограничениями для иностранных товаров

Если компания поставляет иностранные товары, то серьезными конкурентами могут стать участники с отечественными товарами: продукцией из России и государств-членов ЕАЭС. Таких участников поддерживает национальный режим в закупках.
Поставщики с иностранным товаром могут не получить допуск к участию. Либо им придется снижать цену сильнее, чем компаниям с товаром из ЕАЭС, чтобы получить контракт.
Национальный режим предусматривает три способа поддержать отечественных производителей:
Запрет — заказчик не закупит иностранный товар, если у него есть отечественный аналог, и просто не допустит компанию с иностранной продукцией.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 16:11В России
Российским госкомпаниям ограничили закупки
Ограничение — или правило "третий лишний": если заявилось хотя бы два конкурента с отечественным продуктом, то всех участников с иностранными товарами отклонят.
Условие допуска — если компания с иностранной продукцией победит в аукционе, то от предложенной цены заказчик отнимет 15% и на эту сумму заключит контракт. Этот же способ, но чуть иначе, применяется в конкурсах, запросах котировок или предложений. Когда заказчик оценивает заявки, то компании с отечественными товарами получают преимущество — из их цены вычитается 15% и заявки получают больше баллов за параметр "цена". Но при победе отечественного поставщика контракт заключается по полной цене.
Национальный режим применяют только к некоторой продукции. Например, к пассажирским лифтам, легковым автомобилям, мебели, бумаге, одежде и обуви, лекарствам, продуктам, радиоэлектронике и программному обеспечению. Если товар не производится в России, то заказчик не сможет использовать национальный режим. Полный перечень продукции нацрежима есть в Постановлениях Правительства №616, №617, № 1236, №878, №832, №1289 и №102, а также в Приказе Минфина №126н.
Чтобы понять, действует ли нацрежим в закупке, нужно изучить документацию — в ней заказчик укажет нацрежим и его условия.

Демпингующие новички и оптовики

Начинающие поставщики в рамках госзаказа могут заявить нерентабельную для себя цену. Например, поставщик по неопытности не учел дополнительные расходы на логистику или расходные материалы.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 19:45
В Госдуму внесли проект о введении госзаказа на разработку учебников
Бывает, что новички сознательно идут на убытки. Их цель — получить опыт в участия в госзакупках, который позволит претендовать на более выгодные контракты. Либо выстроить хорошие отношения с заказчиком и перейти с ним на прямые договоры.
Серьезно снижают цену и крупные компании. Например, оптовые поставщики. Они тратят меньше на логистику или комплектующие, за счет чего могут поставить товар и выполнить работы за меньшую себестоимость.
Предсказать поведение таких участников в закупке сложно. Необходимо проанализировать, какие поставщики заявлялись на прежние тендеры заказчика. Они и могут стать будущими конкурентами. Нужно оценить стратегию участия таких компаний: на сколько обычно снижают цену, на каких товарах демпингуют, а на каких — нет.
Для аналитики можно использовать программу Контур.Закупки, входящую в линейку продуктов Контур.Торги. Программа покажет статистику по закупкам конкурентов, результаты торгов и какую цену предлагал участник. Более глубокий анализ можно поручить экспертам команды Контур.Торги. Они также смогут разъяснить особенности закупок нацрежима и взять на себя подготовку к тендеру.
Реклама 16+
ООО "Сертум-Про", ИНН: 673240328
ID: 4CQwVszH9pQNrRgwpqR
 
РоссияЭкономикаГосзакупкиТорги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала