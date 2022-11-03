https://ria.ru/20221103/gaz-1829051770.html

МЭА оценило дефицит газа в Европе в случае прекращения поставок из России

МЭА оценило дефицит газа в Европе в случае прекращения поставок из России - РИА Новости, 03.11.2022

МЭА оценило дефицит газа в Европе в случае прекращения поставок из России

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицит газа в Европе в объеме 30 миллиардов кубометров следующим летом, в ключевой для заполнения... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:00

2022-11-03T17:00

2022-11-03T17:00

экономика

европа

россия

мэа

евросоюз

природный газ

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицит газа в Европе в объеме 30 миллиардов кубометров следующим летом, в ключевой для заполнения подземных хранилищ период, если РФ прекратит поставки и оживится спрос в Китае, заявило агентство."Новый анализ МЭА указывает на значительный разрыв между спросом и предложением в 30 миллиардов кубометров следующим летом, в ключевой момент для пополнения хранилищ ЕС, если Россия прекратит все поставки по трубопроводам, а импорт СПГ в Китай восстановится", - пишет МЭА в релизе к отчету "Никогда не рано готовиться к следующей зиме: Европейский газовый баланс на 2023-2024 год"."Этот разрыв может составлять почти половину объема газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона 2023-2024 годов", - добавляет агентство.Успешное заполнение ПХГ ЕС в этом году было основано на факторах, которые могут вполне не повториться в 2023 году, отмечает МЭА. В частности, хотя поставки газа из РФ и сократились резко в 2022 году, в первом полугодии они были близки к нормальному уровню. По оценкам МЭА, общий объем поставок из РФ в ЕС в 2022 году может составить около 60 миллиардов кубометров, но крайне маловероятно, что в 2023 году она поставит не меньше.Кроме того, говорится в отчете, импорт СПГ в Китай может восстановиться в следующем году и приблизиться к уровню 2021 года на фоне восстановления экономического роста после выхода из коронавирусных ограничений. Это заняло бы более 85% ожидаемого увеличения мировых поставок СПГ, большая часть которого в любом случае уже была законтрактована Китаем. Таким образом, это ограничит объем поставок СПГ, доступных для европейского рынка в 2023 году.

https://ria.ru/20221031/gaz-1827251930.html

https://ria.ru/20221029/tankery-1827538236.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, мэа, евросоюз, природный газ