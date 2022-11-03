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В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома
В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома - РИА Новости, 03.11.2022
В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома
Храм и три многоквартирных дома повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, в одном из домов посечён газопровод, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:47
2022-11-03T12:47
2022-11-03T12:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Храм и три многоквартирных дома повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, в одном из домов посечён газопровод, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Киевского района... повреждено остекление трёх многоквартирных жилых домов. В одном из них посечён газопровод и стены. В другом в результате прямого попадания повреждена несущая стена. Также повреждена кровля и остекление храма по улице Артёма", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, повреждён маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трёх пострадавших.
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internet-group@rian.ru
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Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие.
2022-11-03T12:47
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома
Мэр Кулемзин: в Донецке украинскими обстрелами повредило храм и три многоквартирных дома