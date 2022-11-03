https://ria.ru/20221103/donetsk-1828933282.html

В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома

В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома - РИА Новости, 03.11.2022

В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома

Храм и три многоквартирных дома повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, в одном из домов посечён газопровод, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:47

2022-11-03T12:47

2022-11-03T12:47

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Храм и три многоквартирных дома повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, в одном из домов посечён газопровод, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Киевского района... повреждено остекление трёх многоквартирных жилых домов. В одном из них посечён газопровод и стены. В другом в результате прямого попадания повреждена несущая стена. Также повреждена кровля и остекление храма по улице Артёма", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, повреждён маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трёх пострадавших.

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Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие. 2022-11-03T12:47 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины