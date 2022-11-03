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В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/donetsk-1828933282.html
В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома
В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома - РИА Новости, 03.11.2022
В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома
Храм и три многоквартирных дома повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, в одном из домов посечён газопровод, сообщил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:47
2022-11-03T12:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Храм и три многоквартирных дома повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, в одном из домов посечён газопровод, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Киевского района... повреждено остекление трёх многоквартирных жилых домов. В одном из них посечён газопровод и стены. В другом в результате прямого попадания повреждена несущая стена. Также повреждена кровля и остекление храма по улице Артёма", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, повреждён маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трёх пострадавших.
донецк
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Выбитые окна дома и изрешеченный пулями автобус: ситуация в Донецке после обстрела ВСУ
Кадры из Донецка после обстрела со стороны украинских войск. Под огнем оказался жилой дом, есть пострадавшие.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс, Вооруженные силы Украины
12:47 03.11.2022
 
В Донецке при обстрелах ВСУ повредило храм и три многоквартирных дома

Мэр Кулемзин: в Донецке украинскими обстрелами повредило храм и три многоквартирных дома

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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Храм и три многоквартирных дома повреждены в Киевском районе Донецка из-за обстрелов со стороны украинских войск, в одном из домов посечён газопровод, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате утреннего обстрела Киевского района... повреждено остекление трёх многоквартирных жилых домов. В одном из них посечён газопровод и стены. В другом в результате прямого попадания повреждена несущая стена. Также повреждена кровля и остекление храма по улице Артёма", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В результате обстрела, по свидетельствам очевидцев, повреждён маршрутный автобус, а также наблюдается задымление в районе ТРЦ "Донецк Сити". Мэр Донецка заявил о трёх пострадавших.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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