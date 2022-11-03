Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 13 снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки украинских снарядов крупного калибра после обстрела Донецка
Местная жительница показывает осколки украинских снарядов крупного калибра после обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.30 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.