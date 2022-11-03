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Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 03.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/dnr-1828868303.html
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, выпустив в общей сложности 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:51
2022-11-03T10:41
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, выпустив в общей сложности 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 04:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.После этого обстрелы продолжились:Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221103/dnr-1828861574.html
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донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
09:51 03.11.2022 (обновлено: 10:41 03.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и три населенных пункта, выпустив 18 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов, которыми Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк
Найденные осколки снарядов, которыми Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Найденные осколки снарядов, которыми Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, выпустив в общей сложности 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 04:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 09:26Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 62 раза обстреляли территорию ДНР
После этого обстрелы продолжились:
  • в 8:05 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров,
  • в 8:55 — по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
  • в 9:08 — по Никитовскому району Горловки — три снаряда калибром 155 миллиметров
  • в 9:12 — по Минеральному — три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.
Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки украинских снарядов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:55Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки три человека погибли после обстрелов украинскими военными
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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