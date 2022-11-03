https://ria.ru/20221103/dnr-1828868303.html

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, выпустив в общей сложности 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:51

2022-11-03T09:51

2022-11-03T10:41

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, выпустив в общей сложности 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 04:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.После этого обстрелы продолжились:Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221103/dnr-1828861574.html

https://ria.ru/20221103/donbass-1828856908.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато