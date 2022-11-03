09:51 03.11.2022 (обновлено: 10:41 03.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и три населенных пункта, выпустив 18 снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов, которыми Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк
Найденные осколки снарядов, которыми Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта, выпустив в общей сложности 18 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 04:00 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
После этого обстрелы продолжились:
- —в 8:05 ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров,
- —в 8:55 — по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка — четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
- —в 9:08 — по Никитовскому району Горловки — три снаряда калибром 155 миллиметров
- —в 9:12 — по Минеральному — три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.
Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.