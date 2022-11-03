https://ria.ru/20221103/butusov-1828858906.html
Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола против человечества
Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола против человечества - РИА Новости, 03.11.2022
Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола против человечества
Конфликт на Украине – это заговор дьявола против человечества, потому что человеку не под силу такое организовать, заявил в интервью РИА Новости лидер... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T09:09
2022-11-03T09:09
2022-11-03T11:51
культура
вячеслав бутусов
украина
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100107/95/1001079520_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_7b6a93713047b2bd27aa46dfa3fdef3f.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Конфликт на Украине – это заговор дьявола против человечества, потому что человеку не под силу такое организовать, заявил в интервью РИА Новости лидер рок-группы "Орден Славы" поэт и музыкант Вячеслав Бутусов.Он отметил, что на Украине "все подготавливалось подло, коварно, вероломно"."При всем моем скептическом отношении к возможностям человека и к его отношению к тому, что происходит на планете Земля, это (конфликт на Украине – ред.) именно чудовищно, потому что человеку не под силу заварить эту "кашу". У человека нет сил ни физических и психических, чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества. Поэтому я это называю дьявольским действием. Потому что как могло иначе кому-то прийти в голову сеять этот раздор между людьми - это же смертоубийство, сталкиваются целые народы", - сказал Бутусов.По его словам, он всю жизнь "испытывает ощущение непрекращающейся войны". "Вот, я родился в 1961 году, и в моей жизни происходит непрерывная война: Карибский кризис, Вьетнам и так далее. А духовная брань происходит с начала образования человечества", - заключил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Вячеслава Бутусова >>
https://ria.ru/20221010/uoters-1822970260.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100107/95/1001079520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8602c50e1a1f486b13f009467f54efc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав бутусов, украина, в мире, россия
Культура, Вячеслав Бутусов, Украина, В мире, Россия
09:09 03.11.2022 (обновлено: 11:51 03.11.2022)
Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола против человечества
Музыкант Бутусов назвал конфликт на Украине дьявольским заговором против человечества