https://ria.ru/20221103/butusov-1828858906.html

Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола против человечества

Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола против человечества - РИА Новости, 03.11.2022

Бутусов назвал конфликт на Украине заговором дьявола против человечества

Конфликт на Украине – это заговор дьявола против человечества, потому что человеку не под силу такое организовать, заявил в интервью РИА Новости лидер... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T09:09

2022-11-03T09:09

2022-11-03T11:51

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Конфликт на Украине – это заговор дьявола против человечества, потому что человеку не под силу такое организовать, заявил в интервью РИА Новости лидер рок-группы "Орден Славы" поэт и музыкант Вячеслав Бутусов.Он отметил, что на Украине "все подготавливалось подло, коварно, вероломно"."При всем моем скептическом отношении к возможностям человека и к его отношению к тому, что происходит на планете Земля, это (конфликт на Украине – ред.) именно чудовищно, потому что человеку не под силу заварить эту "кашу". У человека нет сил ни физических и психических, чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества. Поэтому я это называю дьявольским действием. Потому что как могло иначе кому-то прийти в голову сеять этот раздор между людьми - это же смертоубийство, сталкиваются целые народы", - сказал Бутусов.По его словам, он всю жизнь "испытывает ощущение непрекращающейся войны". "Вот, я родился в 1961 году, и в моей жизни происходит непрерывная война: Карибский кризис, Вьетнам и так далее. А духовная брань происходит с начала образования человечества", - заключил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью Вячеслава Бутусова >>

https://ria.ru/20221010/uoters-1822970260.html

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вячеслав бутусов, украина, в мире, россия