Болсонару призвал сторонников разблокировать дороги в Бразилии
Болсонару призвал сторонников, выступающих против Лулы, разблокировать дороги в Бразилии
© AP Photo / Bruna PradoCторонники президента Бразилии Жаира Болсонару в центре Рио-де-Жанейро
© AP Photo / Bruna Prado
Cторонники президента Бразилии Жаира Болсонару в центре Рио-де-Жанейро. Архивное фото
МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал сторонников, выступающих против результатов выборов, на которых победил его соперник Луис Инасиу Лула да Силва, разблокировать автомагистрали страны.
"Прошу вас расчистить дороги. Протестуйте по-другому. Я считаю, что это не является частью нашей демократии. Пожалуйста, не думайте обо мне плохо", - заявил политик в обращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter.
В среду сторонники Болсонару перекрыли движение по ряду дорог страны. Тысячи его приверженцев собрались напротив здания военного командования в центре Рио-де-Жанейро, чтобы попросить военных совершить переворот и тем самым не допустить к власти Лулу да Силву как победителя президентской гонки.
Накануне в Сан-Паулу, как и во многих других городах Бразилии, дальнобойщики перекрывали федеральные трассы и главные транспортные магистрали, выступая в поддержку Болсонару. В частности, несколько часов была перекрыта дорога к одному из крупнейших аэропортов страны, в результате чего многие люди не смогли улететь из Сан-Паулу либо улетели с опозданием.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.
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