https://ria.ru/20221103/braziliya-1828834304.html

Болсонару призвал сторонников разблокировать дороги в Бразилии

Болсонару призвал сторонников разблокировать дороги в Бразилии - РИА Новости, 03.11.2022

Болсонару призвал сторонников разблокировать дороги в Бразилии

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал сторонников, выступающих против результатов выборов, на которых победил его соперник Луис Инасиу Лула да Силва,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T02:06

2022-11-03T02:06

2022-11-03T02:06

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

бразилия

сан-паулу (город)

рио-де-жанейро (город)

происшествия

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МЕХИКО, 3 ноя - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал сторонников, выступающих против результатов выборов, на которых победил его соперник Луис Инасиу Лула да Силва, разблокировать автомагистрали страны."Прошу вас расчистить дороги. Протестуйте по-другому. Я считаю, что это не является частью нашей демократии. Пожалуйста, не думайте обо мне плохо", - заявил политик в обращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter.В среду сторонники Болсонару перекрыли движение по ряду дорог страны. Тысячи его приверженцев собрались напротив здания военного командования в центре Рио-де-Жанейро, чтобы попросить военных совершить переворот и тем самым не допустить к власти Лулу да Силву как победителя президентской гонки.Накануне в Сан-Паулу, как и во многих других городах Бразилии, дальнобойщики перекрывали федеральные трассы и главные транспортные магистрали, выступая в поддержку Болсонару. В частности, несколько часов была перекрыта дорога к одному из крупнейших аэропортов страны, в результате чего многие люди не смогли улететь из Сан-Паулу либо улетели с опозданием.В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Третий срок Лулы во главе исполнительной власти страны начнется 1 января.

https://ria.ru/20221102/prezident-1828824176.html

https://ria.ru/20221101/vybory-1828483023.html

бразилия

сан-паулу (город)

рио-де-жанейро (город)

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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия, сан-паулу (город), рио-де-жанейро (город), происшествия