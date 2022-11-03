Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/berdymukhamedov-1828940062.html
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым - РИА Новости, 03.11.2022
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу в Москве с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана, экс-президентом страны... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:09
москва
политика
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152641/06/1526410687_0:203:2917:1844_1920x0_80_0_0_c49f94103590f1d47fde4524e1b1eeb6.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу в Москве с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, глава российского государства вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С визитом в РФ находится председатель Народного совета национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Сегодня состоится беседа в Кремле - беседа Путина и Бердымухамедова. Президент, как планируется, вручит Бердымухамедову орден "За заслугами перед Отечеством" IV степени. И далее они продолжат свое общение в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.Он сообщил, что политики обсудят развитие отношений между РФ и Туркменистаном, другие актуальные вопросы. Песков отметил, что когда Гурбангулы Бердымухамедов был президентом Туркменистана, Путин с ним неоднократно встречался, между ними были налажены весьма конструктивные и теплые отношения.
https://ria.ru/20221103/turmeniya-1828848925.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152641/06/1526410687_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_c0bd93db966003c678fe60aa74efcce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, политика, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, россия
Москва, Политика, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Россия
13:04 03.11.2022 (обновлено: 13:09 03.11.2022)
 
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым

Путин вручит Гурбангулы Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкВладимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов
Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу в Москве с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, глава российского государства вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С визитом в РФ находится председатель Народного совета национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Сегодня состоится беседа в Кремле - беседа Путина и Бердымухамедова. Президент, как планируется, вручит Бердымухамедову орден "За заслугами перед Отечеством" IV степени. И далее они продолжат свое общение в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.
Он сообщил, что политики обсудят развитие отношений между РФ и Туркменистаном, другие актуальные вопросы. Песков отметил, что когда Гурбангулы Бердымухамедов был президентом Туркменистана, Путин с ним неоднократно встречался, между ними были налажены весьма конструктивные и теплые отношения.
Глава верхней палаты туркменского парламента - Халк Маслахаты (Народный Совет), экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 06:52
Экс-президент Туркмении выступил за укрепление партнерства с Россией
 
МоскваПолитикаВладимир ПутинГурбангулы БердымухамедовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала