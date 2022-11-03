https://ria.ru/20221103/berdymukhamedov-1828940062.html
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым - РИА Новости, 03.11.2022
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу в Москве с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана, экс-президентом страны... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:04
2022-11-03T13:09
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владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу в Москве с председателем Народного совета национального собрания Туркменистана, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, глава российского государства вручит ему орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С визитом в РФ находится председатель Народного совета национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Сегодня состоится беседа в Кремле - беседа Путина и Бердымухамедова. Президент, как планируется, вручит Бердымухамедову орден "За заслугами перед Отечеством" IV степени. И далее они продолжат свое общение в формате рабочего завтрака", - сказал Песков.Он сообщил, что политики обсудят развитие отношений между РФ и Туркменистаном, другие актуальные вопросы. Песков отметил, что когда Гурбангулы Бердымухамедов был президентом Туркменистана, Путин с ним неоднократно встречался, между ними были налажены весьма конструктивные и теплые отношения.
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москва, политика, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов, россия
Москва, Политика, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов, Россия
13:04 03.11.2022 (обновлено: 13:09 03.11.2022)
Путин встретится с Гурбангулы Бердымухамедовым
Путин вручит Гурбангулы Бердымухамедову орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени