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Премьер Белоруссии рассказал о кооперации с российскими регионами - РИА Новости, 03.11.2022
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Премьер Белоруссии рассказал о кооперации с российскими регионами
Премьер Белоруссии рассказал о кооперации с российскими регионами - РИА Новости, 03.11.2022
Премьер Белоруссии рассказал о кооперации с российскими регионами
Белоруссия заинтересована в охвате новых направлений кооперации с регионами России, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:24
2022-11-03T16:31
роман головченко
василий голубев
белоруссия
россия
ростовская область
в мире
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в охвате новых направлений кооперации с регионами России, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.В четверг премьер-министр республики встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, находящемся с визитом в Минске."Ваш визит во главе представительной делегации имеет огромную значимость для дальнейшего прогресса, позволит не только подвести итоги, но и определить планы на ближайшее время. Мы просто обязаны найти новые, пока неохваченные направления, а также посмотреть, где есть узкие места", - цитирует Головченко Sputnik Беларусь.Премьер Белоруссии отметил, что в российско-белорусском сотрудничестве налицо устойчивая положительная динамика. "Главное мерило - товарооборот: в этом году мы превысили цифру за соответствующий период 2021-го на 30%. Растут как поставки из Беларуси в Ростовскую область, так и наоборот", - сказал глава правительства республики."Знаем, что у вас будут проходить закупочные мероприятия. У нас освоено абсолютно новое поколение пассажирской техники - и традиционной, и с дизельными двигателями, и на газомоторном топливе, и электротранспорт. Наши машиностроители сумели в сжатые сроки произвести так называемые антисанкционные модели, то есть те, которые на 100% свободны от импорта. Соответственно, нашим производственным программам ничего не угрожает. Естественно, мы это сделали также во взаимодействии с российскими производителями", - рассказал Головченко.Премьер также подтвердил наличие предложений по грузовой специальной технике - пожарным, коммунальным машинам.
https://ria.ru/20221101/belorussiya-1828409664.html
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роман головченко, василий голубев, белоруссия, россия, ростовская область, в мире
Роман Головченко, Василий Голубев, Белоруссия, Россия, Ростовская область, В мире
16:24 03.11.2022 (обновлено: 16:31 03.11.2022)
 
Премьер Белоруссии рассказал о кооперации с российскими регионами

Премьер Белоруссии Головченко: страна заинтересована в кооперации с российскими регионами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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МИНСК, 3 ноя – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в охвате новых направлений кооперации с регионами России, заявил глава белорусского правительства Роман Головченко.
В четверг премьер-министр республики встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, находящемся с визитом в Минске.
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"Ваш визит во главе представительной делегации имеет огромную значимость для дальнейшего прогресса, позволит не только подвести итоги, но и определить планы на ближайшее время. Мы просто обязаны найти новые, пока неохваченные направления, а также посмотреть, где есть узкие места", - цитирует Головченко Sputnik Беларусь.
Премьер Белоруссии отметил, что в российско-белорусском сотрудничестве налицо устойчивая положительная динамика. "Главное мерило - товарооборот: в этом году мы превысили цифру за соответствующий период 2021-го на 30%. Растут как поставки из Беларуси в Ростовскую область, так и наоборот", - сказал глава правительства республики.
"Знаем, что у вас будут проходить закупочные мероприятия. У нас освоено абсолютно новое поколение пассажирской техники - и традиционной, и с дизельными двигателями, и на газомоторном топливе, и электротранспорт. Наши машиностроители сумели в сжатые сроки произвести так называемые антисанкционные модели, то есть те, которые на 100% свободны от импорта. Соответственно, нашим производственным программам ничего не угрожает. Естественно, мы это сделали также во взаимодействии с российскими производителями", - рассказал Головченко.
Премьер также подтвердил наличие предложений по грузовой специальной технике - пожарным, коммунальным машинам.
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Роман ГоловченкоВасилий ГолубевБелоруссияРоссияРостовская областьВ мире
 
 
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