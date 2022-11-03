https://ria.ru/20221103/beburishvili-1828922918.html

В Comedy Club появился новый ведущий

В Comedy Club появился новый ведущий - РИА Новости, 03.11.2022

В Comedy Club появился новый ведущий

Телеканал "ТНТ" анонсировал появление нового ведущего Андрея Бебуришвили в шоу Comedy Club в пятницу, 4 ноября. Он заменит в этой роли Гарика Харламова. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:53

2022-11-03T12:53

2022-11-03T12:53

шоубиз

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Телеканал "ТНТ" анонсировал появление нового ведущего Андрея Бебуришвили в шоу Comedy Club в пятницу, 4 ноября. Он заменит в этой роли Гарика Харламова. Также он подчеркнул, что гости передачи сами давали идеи для новых шуток. Во время передачи приглашенные знаменитости станут взаимодействовать с комиками. Так, Воля и Бебуришвили обсудят хит Анны Asti "По барам" и пошутят над ее псевдонимом. Андрей Бебуришвили – резидент Comedy Club, стендапер и ведущий. Начал карьеру в КВН в качестве капитана команды "Оптимус прайм". Ранее канал "Россия" анонсировал новый сезон всероссийского конкурса "Синяя птица". Более 30 участников заявят о своем таланте.

https://ria.ru/20221028/fantastika-1827502081.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тнт (телеканал)