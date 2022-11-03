В Comedy Club появился новый ведущий
Андрей Бебуришвили стал новым ведущим Comedy Club
© Фото : пресс-служба ТНТ/Khazheev Evgeny(Zhenya Xazhey)Ведущие "Камеди Клаб" Андрей Бебуришвили и Павел Воля
© Фото : пресс-служба ТНТ/Khazheev Evgeny(Zhenya Xazhey)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Телеканал "ТНТ" анонсировал появление нового ведущего Андрея Бебуришвили в шоу Comedy Club в пятницу, 4 ноября. Он заменит в этой роли Гарика Харламова.
© Фото : пресс-служба ТНТ/Khazheev Evgeny(Zhenya Xazhey)Ведущие "Камеди Клаб" Андрей Бебуришвили и Павел Воля
© Фото : пресс-служба ТНТ/Khazheev Evgeny(Zhenya Xazhey)
Ведущие "Камеди Клаб" Андрей Бебуришвили и Павел Воля
"Я люблю общаться с залом, регулярно делаю это на всех живых выступлениях. Мне нравится, когда люди расслаблены и готовы к любому юмору", – поделился ощущениями Бебуришвили.
Также он подчеркнул, что гости передачи сами давали идеи для новых шуток.
"Отдельное спасибо гостям, что они легко шли на контакт и сами давали настоящий чернозем для юмора. Мне понравилось. Харламов вроде не обиделся, хотя трубки до сих пор не берёт", – добавил ведущий.
Во время передачи приглашенные знаменитости станут взаимодействовать с комиками. Так, Воля и Бебуришвили обсудят хит Анны Asti "По барам" и пошутят над ее псевдонимом.
Андрей Бебуришвили – резидент Comedy Club, стендапер и ведущий. Начал карьеру в КВН в качестве капитана команды "Оптимус прайм".
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