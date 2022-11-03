США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО
Пентагон: администрация США одобрила продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Финляндии 400 управляемых реактивных снарядов для систем залпового огня, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
Речь идет о 150 и 250 боеприпасах GMLRS в модификациях M30 и M31, соответственно, на сумму в 535 миллионов долларов.
"Финляндия намерена использовать эту оборонную продукцию для пополнения национальных арсеналов, укрепляя сухопутные и противовоздушные оборонительные возможности северного фланга Европы. Пополнение национальных арсеналов имеет критическое значение для обороны и потенциала сдерживания Финляндии в связи с осложнившейся в Европе ситуацией в сфере безопасности", — говорится в сообщении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не изменит баланса сил в регионе.
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