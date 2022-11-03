https://ria.ru/20221103/administratsiya-1828827655.html

США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО

США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО - РИА Новости, 03.11.2022

США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Финляндии 400 управляемых реактивных снарядов для систем залпового огня, сообщило агентство по... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T00:14

2022-11-03T00:14

2022-11-03T00:14

в мире

финляндия

сша

министерство обороны сша

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Финляндии 400 управляемых реактивных снарядов для систем залпового огня, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Речь идет о 150 и 250 боеприпасах GMLRS в модификациях M30 и M31, соответственно, на сумму в 535 миллионов долларов.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не изменит баланса сил в регионе.

https://ria.ru/20220816/himars-1810000010.html

финляндия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, сша, министерство обороны сша, европа