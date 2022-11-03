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США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО - РИА Новости, 03.11.2022
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США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО
США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО - РИА Новости, 03.11.2022
США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Финляндии 400 управляемых реактивных снарядов для систем залпового огня, сообщило агентство по... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:14
2022-11-03T00:14
в мире
финляндия
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Финляндии 400 управляемых реактивных снарядов для систем залпового огня, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.Речь идет о 150 и 250 боеприпасах GMLRS в модификациях M30 и M31, соответственно, на сумму в 535 миллионов долларов.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не изменит баланса сил в регионе.
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в мире, финляндия, сша, министерство обороны сша, европа
В мире, Финляндия, США, Министерство обороны США, Европа
00:14 03.11.2022
 
США одобрили продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО

Пентагон: администрация США одобрила продажу Финляндии управляемых снарядов для РСЗО

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Финляндии 400 управляемых реактивных снарядов для систем залпового огня, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
Речь идет о 150 и 250 боеприпасах GMLRS в модификациях M30 и M31, соответственно, на сумму в 535 миллионов долларов.
"Финляндия намерена использовать эту оборонную продукцию для пополнения национальных арсеналов, укрепляя сухопутные и противовоздушные оборонительные возможности северного фланга Европы. Пополнение национальных арсеналов имеет критическое значение для обороны и потенциала сдерживания Финляндии в связи с осложнившейся в Европе ситуацией в сфере безопасности", — говорится в сообщении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные заверили, что продажа не изменит баланса сил в регионе.
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