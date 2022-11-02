https://ria.ru/20221102/yaroshenko-1828790715.html
Летчик Ярошенко заявил о планах посетить новые территории России
Летчик Ярошенко заявил о планах посетить новые территории России - РИА Новости, 02.11.2022
Летчик Ярошенко заявил о планах посетить новые территории России
Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну после более чем десяти лет тюрьмы в США, заявил РИА Новости, что поддерживает специальную военную... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T19:50
2022-11-02T19:50
2022-11-02T19:50
россия
константин ярошенко
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну после более чем десяти лет тюрьмы в США, заявил РИА Новости, что поддерживает специальную военную операцию и у него есть в планах посещение новых территорий РФ."Однозначно, потому что историческая справедливость должна восторжествовать. Если знаете, никакой Украины в истории не существовало, и когда при развале Советского Союза было подписано Беловежское соглашение, которое является нелегитимным и противозаконным, просто нашу страну развалили", - сказал Ярошенко на полях форума "Сообщество".По его словам, на Украине процветает фашизм и гонение русских. Это недопустимо, добавил Ярошенко."Конечно, (есть планы посещения новых территорий - ред.). Скажем так, у меня мой дед, он красноармеец, который погиб, защищая нашу родину Россию, или Советский Союз, в селе Дробышево… Я пока сказать не могу (когда поеду - ред.), потому что пока много планов. Я даже до этой должности сам хотел лично, по своей инициативе поехать, но не сложилось", - пояснил он.Ранее Ярошенко заявил РИА Новости, что будет работать в Общественной палате в составе комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.В Москве 2-3 ноября на площадке Музея Победы проходит итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой Российской Федерации. Основная тема форума – "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!".Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.
https://ria.ru/20221102/yaroshenko-1828745520.html
https://ria.ru/20220728/yaroshenko-1805496627.html
https://ria.ru/20220728/obmen-1805468686.html
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РИА Новости
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россия, константин ярошенко, общество
Россия, Константин Ярошенко, Общество
Летчик Ярошенко заявил о планах посетить новые территории России
Летчик Ярошенко поддержал спецоперацию и заявил о планах посетить новые территории России
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в страну после более чем десяти лет тюрьмы в США, заявил РИА Новости, что поддерживает специальную военную операцию и у него есть в планах посещение новых территорий РФ.
"Однозначно, потому что историческая справедливость должна восторжествовать. Если знаете, никакой Украины в истории не существовало, и когда при развале Советского Союза было подписано Беловежское соглашение, которое является нелегитимным и противозаконным, просто нашу страну развалили", - сказал Ярошенко на полях форума "Сообщество".
По его словам, на Украине процветает фашизм и гонение русских. Это недопустимо, добавил Ярошенко.
"Конечно, (есть планы посещения новых территорий - ред.). Скажем так, у меня мой дед, он красноармеец, который погиб, защищая нашу родину Россию, или Советский Союз, в селе Дробышево… Я пока сказать не могу (когда поеду - ред.), потому что пока много планов. Я даже до этой должности сам хотел лично, по своей инициативе поехать, но не сложилось", - пояснил он.
Ранее Ярошенко заявил РИА Новости, что будет работать в Общественной палате в составе комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию.
В Москве
2-3 ноября на площадке Музея Победы
проходит итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой Российской Федерации. Основная тема форума – "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!".
Ярошенко был осужден в США
в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида
, который отбывал девятилетний срок за нападение на полицейских в Москве в 2019 году.