https://ria.ru/20221102/yakutsk-1828673973.html

Глава Якутска пожертвовал деньги на помощь семьям участников спецоперации

Глава Якутска пожертвовал деньги на помощь семьям участников спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022

Глава Якутска пожертвовал деньги на помощь семьям участников спецоперации

Глава Якутска Евгений Григорьев пожертвовал 100 тысяч рублей в фонд помощи семьям участников спецоперации и призвал горожан внести посильный вклад. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T14:30

2022-11-02T14:30

2022-11-02T15:59

общество

евгений григорьев

якутск

россия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592971009_0:53:900:560_1920x0_80_0_0_c1991280ed5071047cb39dfdcc449d1a.jpg

ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Якутска Евгений Григорьев пожертвовал 100 тысяч рублей в фонд помощи семьям участников спецоперации и призвал горожан внести посильный вклад.Григорьев в среду объявил о сборе средств в Якутский городской благотворительный фонд "Победа" для поддержки военнослужащих и их семей."Как мне сообщили, в городской благотворительный фонд "Победа" в первые же часы после объявления сбора средств начали поступать деньги от горожан, предприятий и предпринимателей… перечислил на счет фонда 100 тысяч рублей личных средств. Считаю, что в таком деле руководители должны показать личный пример для своих коллег, а посильную сумму помощи каждый определит для себя сам. Средства расходуются строго по заявкам городского центра поддержки семей участников СВО, а контроль осуществляет попечительский совет фонда", - рассказал градоначальник в Telegram.Ранее сообщалось о том, что в бюджете и резервном фонде Якутска предусмотрены средства на дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Такие семьи получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей. В школах Якутска для детей из таких семей организовано бесплатное горячее питание. Также они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Родителей освободили от оплаты за детский сад. Семьям дается право на внеочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, им выделят продуктовый набор из местных овощей. В рамках мер поддержки таким семьям предоставят годовую отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок или муниципальное имущество.

https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828380270.html

якутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений григорьев, якутск, россия