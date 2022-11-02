https://ria.ru/20221102/yakutsk-1828673973.html
Глава Якутска пожертвовал деньги на помощь семьям участников спецоперации
Глава Якутска пожертвовал деньги на помощь семьям участников спецоперации - РИА Новости, 02.11.2022
Глава Якутска пожертвовал деньги на помощь семьям участников спецоперации
Глава Якутска Евгений Григорьев пожертвовал 100 тысяч рублей в фонд помощи семьям участников спецоперации и призвал горожан внести посильный вклад. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T14:30
2022-11-02T14:30
2022-11-02T15:59
общество
евгений григорьев
якутск
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости. Глава Якутска Евгений Григорьев пожертвовал 100 тысяч рублей в фонд помощи семьям участников спецоперации и призвал горожан внести посильный вклад.Григорьев в среду объявил о сборе средств в Якутский городской благотворительный фонд "Победа" для поддержки военнослужащих и их семей."Как мне сообщили, в городской благотворительный фонд "Победа" в первые же часы после объявления сбора средств начали поступать деньги от горожан, предприятий и предпринимателей… перечислил на счет фонда 100 тысяч рублей личных средств. Считаю, что в таком деле руководители должны показать личный пример для своих коллег, а посильную сумму помощи каждый определит для себя сам. Средства расходуются строго по заявкам городского центра поддержки семей участников СВО, а контроль осуществляет попечительский совет фонда", - рассказал градоначальник в Telegram.Ранее сообщалось о том, что в бюджете и резервном фонде Якутска предусмотрены средства на дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Такие семьи получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей. В школах Якутска для детей из таких семей организовано бесплатное горячее питание. Также они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Родителей освободили от оплаты за детский сад. Семьям дается право на внеочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, им выделят продуктовый набор из местных овощей. В рамках мер поддержки таким семьям предоставят годовую отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок или муниципальное имущество.
https://ria.ru/20221101/mobilizatsiya-1828380270.html
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общество, евгений григорьев, якутск, россия
Общество, Евгений Григорьев, Якутск, Россия, Республика Саха (Якутия)
14:30 02.11.2022 (обновлено: 15:59 02.11.2022)
Глава Якутска пожертвовал деньги на помощь семьям участников спецоперации
Глава Якутска пожертвовал сто тысяч рублей в фонд помощи семьям участников спецоперации
ЯКУТСК, 2 ноя – РИА Новости.
Глава Якутска Евгений Григорьев пожертвовал
100 тысяч рублей в фонд помощи семьям участников спецоперации и призвал горожан внести посильный вклад.
Григорьев в среду объявил о сборе средств в Якутский городской благотворительный фонд "Победа" для поддержки военнослужащих и их семей.
"Как мне сообщили, в городской благотворительный фонд "Победа" в первые же часы после объявления сбора средств начали поступать деньги от горожан, предприятий и предпринимателей… перечислил на счет фонда 100 тысяч рублей личных средств. Считаю, что в таком деле руководители должны показать личный пример для своих коллег, а посильную сумму помощи каждый определит для себя сам. Средства расходуются строго по заявкам городского центра поддержки семей участников СВО, а контроль осуществляет попечительский совет фонда", - рассказал градоначальник в Telegram.
Ранее сообщалось о том, что в бюджете и резервном фонде Якутска предусмотрены средства на дополнительные меры поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Такие семьи получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей. В школах Якутска для детей из таких семей организовано бесплатное горячее питание. Также они смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Родителей освободили от оплаты за детский сад. Семьям дается право на внеочередное зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения. Кроме того, им выделят продуктовый набор из местных овощей. В рамках мер поддержки таким семьям предоставят годовую отсрочку от арендной платы и пени за земельный участок или муниципальное имущество.