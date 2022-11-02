https://ria.ru/20221102/vylazki-1828539973.html

Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе

Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе - РИА Новости, 02.11.2022

Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе

Российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T00:32

2022-11-02T00:32

2022-11-02T00:38

специальная военная операция на украине

родион мирошник

кременная

луганская народная республика

москва

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник."Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнём. В районе Белогоровки попытка "просачивания" тоже не удалась. Под артобстрелами и авиационными ударами противник откатился в сторону Серебрянки", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он заявил, что на кременском и сватовском направлениях российская артиллерия нанесла эффективные удары, в частности, уничтожив бронетехнику и военные автомобили.

https://radiosputnik.ria.ru/20221101/obstrel-1828517996.html

кременная

луганская народная республика

москва

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родион мирошник, кременная, луганская народная республика, москва