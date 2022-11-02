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Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/vylazki-1828539973.html
Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе
Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе - РИА Новости, 02.11.2022
Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе
Российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:32
2022-11-02T00:38
специальная военная операция на украине
родион мирошник
кременная
луганская народная республика
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник."Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнём. В районе Белогоровки попытка "просачивания" тоже не удалась. Под артобстрелами и авиационными ударами противник откатился в сторону Серебрянки", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он заявил, что на кременском и сватовском направлениях российская артиллерия нанесла эффективные удары, в частности, уничтожив бронетехнику и военные автомобили.
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родион мирошник, кременная, луганская народная республика, москва
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Кременная, Луганская Народная Республика, Москва
00:32 02.11.2022 (обновлено: 00:38 02.11.2022)
 
Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе

Посол ЛНР Мирошник: российские военные пресекли вылазки ВСУ в направлении Кременной

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПосол ЛНР в России Родион Мирошник
Посол ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Посол ЛНР в России Родион Мирошник . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.
"Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнём. В районе Белогоровки попытка "просачивания" тоже не удалась. Под артобстрелами и авиационными ударами противник откатился в сторону Серебрянки", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 20:49В России
Курский губернатор: ВСУ обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский
Он заявил, что на кременском и сватовском направлениях российская артиллерия нанесла эффективные удары, в частности, уничтожив бронетехнику и военные автомобили.
 
Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникКременнаяЛуганская Народная РеспубликаМосква
 
 
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