https://ria.ru/20221102/vylazki-1828539973.html
Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе
Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе - РИА Новости, 02.11.2022
Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе
Российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T00:32
2022-11-02T00:32
2022-11-02T00:38
специальная военная операция на украине
родион мирошник
кременная
луганская народная республика
москва
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Российские военные пресекли вылазки украинских войск в направлении Кременной, заявил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник."Вылазки противник совершал в направлении Кременной, но был разогнан артиллерийским огнём. В районе Белогоровки попытка "просачивания" тоже не удалась. Под артобстрелами и авиационными ударами противник откатился в сторону Серебрянки", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Он заявил, что на кременском и сватовском направлениях российская артиллерия нанесла эффективные удары, в частности, уничтожив бронетехнику и военные автомобили.
https://radiosputnik.ria.ru/20221101/obstrel-1828517996.html
кременная
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москва
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родион мирошник, кременная, луганская народная республика, москва
Специальная военная операция на Украине, Родион Мирошник, Кременная, Луганская Народная Республика, Москва
00:32 02.11.2022 (обновлено: 00:38 02.11.2022)
Посол ЛНР сообщил о пресечении вылазок украинских войск на Донбассе
Посол ЛНР Мирошник: российские военные пресекли вылазки ВСУ в направлении Кременной