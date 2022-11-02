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В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ
В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ
Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Волновахского района во вторник, сообщил врио главы Донецкой Народной РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:56
2022-11-02T11:56
2022-11-02T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
волновахский район
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Волновахского района во вторник, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) во вторник сообщило, что украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS."Противник за вчерашний день в результате своих ударов забрал жизни двух человек в населенном пункте Благодатное Волновахского района, также два человека еще получили ранения, причем один из них - подросток", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волновахский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ
Пушилин сообщил о гибели во вторник двух человек при обстреле ВСУ Волновахского района