https://ria.ru/20221102/volnovakha-1828612066.html

В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ

В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022

В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ

Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Волновахского района во вторник, сообщил врио главы Донецкой Народной РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:56

2022-11-02T11:56

2022-11-02T11:56

специальная военная операция на украине

происшествия

волновахский район

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Волновахского района во вторник, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) во вторник сообщило, что украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS."Противник за вчерашний день в результате своих ударов забрал жизни двух человек в населенном пункте Благодатное Волновахского района, также два человека еще получили ранения, причем один из них - подросток", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

волновахский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, волновахский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины