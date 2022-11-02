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В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/volnovakha-1828612066.html
В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ
В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 02.11.2022
В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ
Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Волновахского района во вторник, сообщил врио главы Донецкой Народной РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:56
2022-11-02T11:56
специальная военная операция на украине
происшествия
волновахский район
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Волновахского района во вторник, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) во вторник сообщило, что украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS."Противник за вчерашний день в результате своих ударов забрал жизни двух человек в населенном пункте Благодатное Волновахского района, также два человека еще получили ранения, причем один из них - подросток", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
волновахский район
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происшествия, волновахский район, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
11:56 02.11.2022
 
В Волновахском районе два человека погибли при обстреле со стороны ВСУ

Пушилин сообщил о гибели во вторник двух человек при обстреле ВСУ Волновахского района

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Волновахского района во вторник, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) во вторник сообщило, что украинские войска выпустили по Волновахе три ракеты из РСЗО HIMARS.
"Противник за вчерашний день в результате своих ударов забрал жизни двух человек в населенном пункте Благодатное Волновахского района, также два человека еще получили ранения, причем один из них - подросток", - рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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