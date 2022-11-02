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В трех областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 02.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/trevoga-1828543998.html
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 02.11.2022
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:36
2022-11-02T01:36
специальная военная операция на украине
кировоградская область
сумская область
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.&nbsp; Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.Тревогу в Черкасской области объявили в 1.22, в Кировоградской и Киевской - в 1.23.
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кировоградская область, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Сумская область, Украина
01:36 02.11.2022
 
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.  Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
Днепропетровск, Украина - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 23:37Специальная военная операция на Украине
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Тревогу в Черкасской области объявили в 1.22, в Кировоградской и Киевской - в 1.23.
 
Специальная военная операция на УкраинеКировоградская областьСумская областьУкраина
 
 
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