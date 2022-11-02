https://ria.ru/20221102/trevoga-1828543998.html
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 02.11.2022
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T01:36
2022-11-02T01:36
2022-11-02T01:36
специальная военная операция на украине
кировоградская область
сумская область
украина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.Тревогу в Черкасской области объявили в 1.22, в Кировоградской и Киевской - в 1.23.
https://ria.ru/20221101/trevoga-1828537430.html
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кировоградская область, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Кировоградская область, Сумская область, Украина
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях объявлена воздушная тревога