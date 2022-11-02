https://ria.ru/20221102/trevoga-1828543998.html

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 02.11.2022

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T01:36

2022-11-02T01:36

2022-11-02T01:36

специальная военная операция на украине

кировоградская область

сумская область

украина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Ранее воздушную тревогу объявили в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.Тревогу в Черкасской области объявили в 1.22, в Кировоградской и Киевской - в 1.23.

https://ria.ru/20221101/trevoga-1828537430.html

кировоградская область

сумская область

украина

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кировоградская область, сумская область, украина