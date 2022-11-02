https://ria.ru/20221102/souchastnik-1828753794.html
Соучастник громкого убийства супругов в Балашихе получил 17 лет колонии
Соучастник громкого убийства супругов в Балашихе получил 17 лет колонии - РИА Новости, 02.11.2022
Соучастник громкого убийства супругов в Балашихе получил 17 лет колонии
Суд приговорил к 17 годам колонии Владимира Романова, признанного соучастником громкого убийства супругов Кеменовых в Балашихе, сообщается на сайте ГСУСК по... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T18:09
2022-11-02T18:09
2022-11-02T18:19
происшествия
владимир романов
балашиха
московская область (подмосковье)
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии Владимира Романова, признанного соучастником громкого убийства супругов Кеменовых в Балашихе, сообщается на сайте ГСУСК по Московской области."Собранные следователем ... доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора отношении Владимира Романова, находившегося в розыске как соучастник Александра Емельянова (по прозвищу Шульц)", - говорится в сообщении.История о похищении супругов Кеменовых произошла еще 14 лет назад и вызвала широкий общественный резонанс. Емельянов несколько лет запугивал и избивал их дочь Елену Кеменову, с которой они встречались, но затем девушка рассталась с ним. После того, как родственники спрятали девушку, преступник похитил ее родителей и убил.Как установил суд, для убийства родителей возлюбленной Емельянов вступил в сговор с Романовым. В октябре 2008 года они напали на супругов в Балашихе, и Емельянов через окно машины не менее трех раз выстрелил в мужа и жену, затем сел в автомобиль и увез их."Романов, действуя совместно и согласованно с Емельяновым, сопровождал автомобиль, в котором перемещались похищенные люди, к месту их удержания, при этом обеспечивал наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности или появления очевидцев совершаемого преступления предупредить Емельянова", - добавили в ведомстве.В июне 2015 года суд приговорил Емельянова к 24 годам лишения свободы за это убийство.Романова удалось задержать в июне 2021 года. В ходе допросов он показал, где в октябре 2008 года они с Емельяновым спрятали тела супругов - останки были обнаружены в Пушкинском районе Московской области.Суд признал его виновным в соучастии в двойном убийстве по предварительному сговору и "неправомерном завладении автомобилем"."Приговором Московского областного суда Романов признан виновным, ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - подытожили в СК.
https://ria.ru/20221028/ubiytsa-1827532481.html
https://ria.ru/20221028/sud-1827664841.html
https://ria.ru/20221018/galyaviev-1824842176.html
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происшествия, владимир романов, балашиха, московская область (подмосковье), московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Владимир Романов, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
18:09 02.11.2022 (обновлено: 18:19 02.11.2022)
Соучастник громкого убийства супругов в Балашихе получил 17 лет колонии
ГСУСК: соучастник громкого убийства супругов Кеменовых в Балашихе получил 17 лет колонии
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Суд приговорил к 17 годам колонии Владимира Романова, признанного соучастником громкого убийства супругов Кеменовых в Балашихе, сообщается
на сайте ГСУСК по Московской области.
"Собранные следователем ... доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора отношении Владимира Романова, находившегося в розыске как соучастник Александра Емельянова (по прозвищу Шульц)", - говорится в сообщении.
История о похищении супругов Кеменовых произошла еще 14 лет назад и вызвала широкий общественный резонанс. Емельянов несколько лет запугивал и избивал их дочь Елену Кеменову, с которой они встречались, но затем девушка рассталась с ним. После того, как родственники спрятали девушку, преступник похитил ее родителей и убил.
Как установил суд, для убийства родителей возлюбленной Емельянов вступил в сговор с Романовым. В октябре 2008 года они напали на супругов в Балашихе, и Емельянов через окно машины не менее трех раз выстрелил в мужа и жену, затем сел в автомобиль и увез их.
"Романов, действуя совместно и согласованно с Емельяновым, сопровождал автомобиль, в котором перемещались похищенные люди, к месту их удержания, при этом обеспечивал наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности или появления очевидцев совершаемого преступления предупредить Емельянова", - добавили в ведомстве.
В июне 2015 года суд приговорил Емельянова к 24 годам лишения свободы за это убийство.
Романова удалось задержать в июне 2021 года. В ходе допросов он показал, где в октябре 2008 года они с Емельяновым спрятали тела супругов - останки были обнаружены в Пушкинском районе Московской области.
Суд признал его виновным в соучастии в двойном убийстве по предварительному сговору и "неправомерном завладении автомобилем".
"Приговором Московского областного суда
Романов признан виновным, ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил", - подытожили в СК
.