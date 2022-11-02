https://ria.ru/20221102/puteshestviya-1828347947.html

Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего

Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего - РИА Новости, 02.11.2022

Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего

Определены предметы, которые пассажиры уносят из самолетов чаще всего, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T03:45

2022-11-02T03:45

2022-11-02T03:45

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Определены предметы, которые пассажиры уносят из самолетов чаще всего, сообщает АТОР.На основе отзывов американских и европейских авиакомпаний эксперты составили список вещей, которые в качестве сувениров забирают с собой путешественники.Оказалось, что, чаще всего исчезают подушки и пледы, а также фирменная посуда: вилки, ножи, ложки, тарелки, кружки, солонки и перечницы. Последние две позиции — настоящая головная боль для авиакомпании Virgin Atlantic. Благодаря симпатичному дизайну — мультяшных самолетов на маленьких ножках — они часто оказываются в ручной клади путешественников. Бороться с похищением авиаперевозчик начал оригинальным способом, немного изменив дизайн. Под одной из ножек написано "украдено у Virgin Atlantic".Находятся пассажиры, которые забирают с собой гигиенические пакеты с логотипами авиакомпаний. Например, один из коллекционеров в Германии собрал более 250 таких предметов из 50 стран. В его подборке есть особо ценные экземпляры — от прекративших существование перевозчиков.Некоторые украденные вещи вызывают удивление, потому что непонятно, что с ними будут делать пассажиры. Например, предупредительные таблички ("Спасательный жилет под вашим сиденьем"), столики для подносов или даже оборудование, которое демонстрируется перед полетом.

https://ria.ru/20221026/puteshestviya-1826183213.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), пассажиры, самолеты