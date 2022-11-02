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Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего - РИА Новости, 02.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221102/puteshestviya-1828347947.html
Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего
Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего - РИА Новости, 02.11.2022
Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего
Определены предметы, которые пассажиры уносят из самолетов чаще всего, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:45
2022-11-02T03:45
туризм
туризм
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
пассажиры
самолеты
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Определены предметы, которые пассажиры уносят из самолетов чаще всего, сообщает АТОР.На основе отзывов американских и европейских авиакомпаний эксперты составили список вещей, которые в качестве сувениров забирают с собой путешественники.Оказалось, что, чаще всего исчезают подушки и пледы, а также фирменная посуда: вилки, ножи, ложки, тарелки, кружки, солонки и перечницы. Последние две позиции — настоящая головная боль для авиакомпании Virgin Atlantic. Благодаря симпатичному дизайну — мультяшных самолетов на маленьких ножках — они часто оказываются в ручной клади путешественников. Бороться с похищением авиаперевозчик начал оригинальным способом, немного изменив дизайн. Под одной из ножек написано "украдено у Virgin Atlantic".Находятся пассажиры, которые забирают с собой гигиенические пакеты с логотипами авиакомпаний. Например, один из коллекционеров в Германии собрал более 250 таких предметов из 50 стран. В его подборке есть особо ценные экземпляры — от прекративших существование перевозчиков.Некоторые украденные вещи вызывают удивление, потому что непонятно, что с ними будут делать пассажиры. Например, предупредительные таблички ("Спасательный жилет под вашим сиденьем"), столики для подносов или даже оборудование, которое демонстрируется перед полетом.
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туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), пассажиры, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), пассажиры, Самолеты
03:45 02.11.2022
 
Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего

АТОР: пассажиры чаще всего воруют из самолетов подушки, пледы и посуду

© Depositphotos.com / halfpointПассажир на борту самолета
Пассажир на борту самолета - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Depositphotos.com / halfpoint
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Определены предметы, которые пассажиры уносят из самолетов чаще всего, сообщает АТОР.
На основе отзывов американских и европейских авиакомпаний эксперты составили список вещей, которые в качестве сувениров забирают с собой путешественники.
Оказалось, что, чаще всего исчезают подушки и пледы, а также фирменная посуда: вилки, ножи, ложки, тарелки, кружки, солонки и перечницы. Последние две позиции — настоящая головная боль для авиакомпании Virgin Atlantic. Благодаря симпатичному дизайну — мультяшных самолетов на маленьких ножках — они часто оказываются в ручной клади путешественников. Бороться с похищением авиаперевозчик начал оригинальным способом, немного изменив дизайн. Под одной из ножек написано "украдено у Virgin Atlantic".
Находятся пассажиры, которые забирают с собой гигиенические пакеты с логотипами авиакомпаний. Например, один из коллекционеров в Германии собрал более 250 таких предметов из 50 стран. В его подборке есть особо ценные экземпляры — от прекративших существование перевозчиков.
Некоторые украденные вещи вызывают удивление, потому что непонятно, что с ними будут делать пассажиры. Например, предупредительные таблички ("Спасательный жилет под вашим сиденьем"), столики для подносов или даже оборудование, которое демонстрируется перед полетом.
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