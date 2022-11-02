Названы вещи, которые пассажиры воруют из самолетов чаще всего
АТОР: пассажиры чаще всего воруют из самолетов подушки, пледы и посуду
© Depositphotos.com / halfpointПассажир на борту самолета
© Depositphotos.com / halfpoint
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Определены предметы, которые пассажиры уносят из самолетов чаще всего, сообщает АТОР.
На основе отзывов американских и европейских авиакомпаний эксперты составили список вещей, которые в качестве сувениров забирают с собой путешественники.
Оказалось, что, чаще всего исчезают подушки и пледы, а также фирменная посуда: вилки, ножи, ложки, тарелки, кружки, солонки и перечницы. Последние две позиции — настоящая головная боль для авиакомпании Virgin Atlantic. Благодаря симпатичному дизайну — мультяшных самолетов на маленьких ножках — они часто оказываются в ручной клади путешественников. Бороться с похищением авиаперевозчик начал оригинальным способом, немного изменив дизайн. Под одной из ножек написано "украдено у Virgin Atlantic".
Находятся пассажиры, которые забирают с собой гигиенические пакеты с логотипами авиакомпаний. Например, один из коллекционеров в Германии собрал более 250 таких предметов из 50 стран. В его подборке есть особо ценные экземпляры — от прекративших существование перевозчиков.
Некоторые украденные вещи вызывают удивление, потому что непонятно, что с ними будут делать пассажиры. Например, предупредительные таблички ("Спасательный жилет под вашим сиденьем"), столики для подносов или даже оборудование, которое демонстрируется перед полетом.
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