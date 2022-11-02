https://ria.ru/20221102/puteshestviya-1828330335.html

Эксперты выяснили, как россияне относятся к мини-путешествиям на выходные

Эксперты выяснили, как россияне относятся к мини-путешествиям на выходные - РИА Новости, 02.11.2022

Эксперты выяснили, как россияне относятся к мини-путешествиям на выходные

Аналитики сервисов "Работа.ру" и "СберАвто" выяснили, как россияне относятся к коротким путешествиям на выходные и планируют ли такие вылазки в другие города на РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T06:02

2022-11-02T06:02

2022-11-02T06:02

туризм

санкт-петербург

москва

россия

казань

путешествия

новости - туризм

туризм

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Аналитики сервисов "Работа.ру" и "СберАвто" выяснили, как россияне относятся к коротким путешествиям на выходные и планируют ли такие вылазки в другие города на ноябрьские праздники.Четверть опрошенных никогда не отправлялись в мини-поездки, говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении РИА Новости. 16 процентов уезжают на пару дней в другие города раз в год, столько же россиян — раз в несколько лет. И только два процента респондентов путешествуют каждые выходные. По данным аналитиков, чаще всего такие поездки россияне совершают на автомобилях — этот вид транспорта указали больше половины участников опроса. Почти каждый третий выбирает автобус, каждый четвертый — поезд или электричку. И только 17 процентов отдают предпочтение самолетам. Наиболее подходящими направлениями для отдыха на выходных россияне считают Санкт-Петербург, Москву и Казань, говорится в исследовании. В грядущие ноябрьские праздники поездку в другой город планируют 17 процентов соотечественников.

https://ria.ru/20220915/otdykh-1817008268.html

санкт-петербург

москва

россия

казань

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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