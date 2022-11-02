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В Госдуме предложили упорядочить меры поддержки семей мобилизованных

В Госдуме предложили упорядочить меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 02.11.2022

В Госдуме предложили упорядочить меры поддержки семей мобилизованных

Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила привести к единому стандарту меры поддержки семей мобилизованных. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T17:16

2022-11-02T17:16

2022-11-02T17:51

специальная военная операция на украине

общество

анна кузнецова

сергей аксенов (политик)

андрей турчак

россия

херсонская область

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова предложила привести к единому стандарту меры поддержки семей мобилизованных.По ее словам, будет изучен опыт в различных регионах страны, как выстраивается полноценный формат поддержки мобилизованных."Нужно выходить на федеральные формы поддержки", - сказала Кузнецова и добавила, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил письмо правительству РФ с самыми популярными формами поддержки, чтобы оно рассмотрело возможность федерализации ряда льгот.Кузнецова находится с рабочим визитом в Крыму, в рамках которого встретилась с главой республики Сергеем Аксеновым."В ходе встречи обсудили широкий круг вопросов, в том числе поддержку семей мобилизованных крымчан и сопровождение жителей Херсонской области, которые были вынуждены переселиться в Крым. Не менее важной работой была и эвакуация воспитанников из херсонского дома малютки в Крым. Будем оказывать детям всю необходимую помощь", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Глава Крыма поблагодарил Кузнецову за содействие в решении гуманитарных вопросов и внимание к нуждам крымчан и жителей новых субъектов.

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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