https://ria.ru/20221102/pamyatki-1828799568.html

Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для школ

Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для школ - РИА Новости, 02.11.2022

Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для школ

Минпросвещения РФ разработало памятки для образовательных учреждений по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов, эта тема обсуждалась в... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:29

2022-11-02T20:29

2022-11-02T20:29

общество

россия

лилия гумерова

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработало памятки для образовательных учреждений по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов, эта тема обсуждалась в ходе заседания рабочей группы в Совфеде."Статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев представил разработанные министерством памятки для руководителей образовательных организаций по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) различных категорий опасности. В них включена информация, касающаяся нормативно-правовой базы, необходимых мер и мероприятий, включая инженерно-техническую укрепленность школ. Также изложен алгоритм действий при возможном совершении теракта", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.По итогам обсуждения Минпросвещения предложено направить памятки в регионы для руководителей образовательных организаций.Также затрагивались вопросы совершенствования законодательства РФ в части выявления на ранних стадиях лиц, страдающих психическими расстройствами и представляющих в связи с этим опасность для окружающих.В совещании также приняли участие представители Минздрава, правоохранительных органов."Это некая единая инструкция, любому руководителю сразу будет понятно, какие требования к его типу учреждения, какие должны быть документы, какое должно быть оборудование, в том числе рамки, металлоискатели и "тревожные кнопки", - сказала РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.

https://ria.ru/20221013/vuzy-1823791712.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, лилия гумерова, совет федерации рф