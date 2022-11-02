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Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для школ
Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для школ - РИА Новости, 02.11.2022
Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для школ
Минпросвещения РФ разработало памятки для образовательных учреждений по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов, эта тема обсуждалась в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:29
2022-11-02T20:29
2022-11-02T20:29
общество
россия
лилия гумерова
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработало памятки для образовательных учреждений по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов, эта тема обсуждалась в ходе заседания рабочей группы в Совфеде."Статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев представил разработанные министерством памятки для руководителей образовательных организаций по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) различных категорий опасности. В них включена информация, касающаяся нормативно-правовой базы, необходимых мер и мероприятий, включая инженерно-техническую укрепленность школ. Также изложен алгоритм действий при возможном совершении теракта", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.По итогам обсуждения Минпросвещения предложено направить памятки в регионы для руководителей образовательных организаций.Также затрагивались вопросы совершенствования законодательства РФ в части выявления на ранних стадиях лиц, страдающих психическими расстройствами и представляющих в связи с этим опасность для окружающих.В совещании также приняли участие представители Минздрава, правоохранительных органов."Это некая единая инструкция, любому руководителю сразу будет понятно, какие требования к его типу учреждения, какие должны быть документы, какое должно быть оборудование, в том числе рамки, металлоискатели и "тревожные кнопки", - сказала РИА Новости глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
https://ria.ru/20221013/vuzy-1823791712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, лилия гумерова, совет федерации рф
Общество, Россия, Лилия Гумерова, Совет Федерации РФ
Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для школ
Минпросвещения разработало антитеррористические памятки для образовательных учреждений
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Минпросвещения РФ разработало памятки для образовательных учреждений по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности
объектов, эта тема обсуждалась в ходе заседания рабочей группы в Совфеде.
"Статс-секретарь - заместитель министра просвещения РФ Андрей Корнеев представил разработанные министерством памятки для руководителей образовательных организаций по вопросу обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) различных категорий опасности. В них включена информация, касающаяся нормативно-правовой базы, необходимых мер и мероприятий, включая инженерно-техническую укрепленность школ. Также изложен алгоритм действий при возможном совершении теракта", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.
По итогам обсуждения Минпросвещения предложено направить памятки в регионы для руководителей образовательных организаций.
Также затрагивались вопросы совершенствования законодательства РФ в части выявления на ранних стадиях лиц, страдающих психическими расстройствами и представляющих в связи с этим опасность для окружающих.
В совещании также приняли участие представители Минздрава, правоохранительных органов.
"Это некая единая инструкция, любому руководителю сразу будет понятно, какие требования к его типу учреждения, какие должны быть документы, какое должно быть оборудование, в том числе рамки, металлоискатели и "тревожные кнопки", - сказала РИА Новости глава комитета Совфеда
по образованию и науке Лилия Гумерова
.