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Россия призвала США предоставить ОЗХО данные о химобъектах в Сирии - РИА Новости, 02.11.2022
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Россия призвала США предоставить ОЗХО данные о химобъектах в Сирии
Россия призвала США предоставить ОЗХО данные о химобъектах в Сирии - РИА Новости, 02.11.2022
Россия призвала США предоставить ОЗХО данные о химобъектах в Сирии
Замглавы российской делегации на Первом комитете ГА ООН Константин Воронцов призвал США и их партнеров предоставить Организации по запрещению химического оружия РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T03:56
2022-11-02T03:56
в мире
касем сулеймани
сша
сирия
россия
оон
организация по запрещению химического оружия
евросоюз
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ООН, 2 ноя – РИА Новости. Замглавы российской делегации на Первом комитете ГА ООН Константин Воронцов призвал США и их партнеров предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о якобы химобъектах, из-за которых были совершены удары по Сирии в 2017 и 2018 годах."Не удивительно, что Великобритания, США и Франция, громче всего сейчас кричащие о некой российской дезинформации, под обманным предлогом дважды совершали акты агрессии против Сирии – в 2017 и 2018 годах", - сказал Воронцов."Целями этих ракетных ударов якобы были некие военно-химические объекты Дамаска. Хотелось бы спросить: когда планируется заявление об этих объектах в ОЗХО? Или пяти лет, прошедших с 2017 года, вам для этого мало? Или вы считаете, что за это время все уже обо всем забыли, и ваша ложь сойдет вам с рук?" - добавил онОн порекомендовал "борцам с безнаказанностью" продемонстрировать свои "идеалы" в действии. "Вот, к примеру, почему бы не побороться с безнаказанностью США за убийство Касема Сулеймани, высокопоставленного должностного лица государства-члена ООН, во время его дипломатического визита в другое государство-член ООН? Вопрос, конечно, риторический", - заявил дипломат. По его словам, единственная борьба, на которую способны страны ЕС и другие союзники США – это "борьба за безнаказанность Вашингтона на фоне его неправомерных действий".В апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.Запад также обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
https://ria.ru/20221012/ozkho-1823418444.html
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в мире, касем сулеймани, сша, сирия, россия, оон, организация по запрещению химического оружия, евросоюз
В мире, Касем Сулеймани, США, Сирия, Россия, ООН, Организация по запрещению химического оружия, Евросоюз
03:56 02.11.2022
 
Россия призвала США предоставить ОЗХО данные о химобъектах в Сирии

Россия призвала США дать ОЗХО данные о химобъектах, из-за которых наносили удары по Сирии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 2 ноя – РИА Новости. Замглавы российской делегации на Первом комитете ГА ООН Константин Воронцов призвал США и их партнеров предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о якобы химобъектах, из-за которых были совершены удары по Сирии в 2017 и 2018 годах.
"Не удивительно, что Великобритания, США и Франция, громче всего сейчас кричащие о некой российской дезинформации, под обманным предлогом дважды совершали акты агрессии против Сирии – в 2017 и 2018 годах", - сказал Воронцов.
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 15:59
Постпред при ОЗХО обвинил Запад в попытках потеснить Россию из организации
"Целями этих ракетных ударов якобы были некие военно-химические объекты Дамаска. Хотелось бы спросить: когда планируется заявление об этих объектах в ОЗХО? Или пяти лет, прошедших с 2017 года, вам для этого мало? Или вы считаете, что за это время все уже обо всем забыли, и ваша ложь сойдет вам с рук?" - добавил он
Он порекомендовал "борцам с безнаказанностью" продемонстрировать свои "идеалы" в действии. "Вот, к примеру, почему бы не побороться с безнаказанностью США за убийство Касема Сулеймани, высокопоставленного должностного лица государства-члена ООН, во время его дипломатического визита в другое государство-член ООН? Вопрос, конечно, риторический", - заявил дипломат. По его словам, единственная борьба, на которую способны страны ЕС и другие союзники США – это "борьба за безнаказанность Вашингтона на фоне его неправомерных действий".
В апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
Запад также обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
Автомобиль у здания министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 16:34В мире
МО: РФ готовит доказательства о химтерроризме Киева для передачи в ОЗХО
 
В миреКасем СулейманиСШАСирияРоссияООНОрганизация по запрещению химического оружияЕвросоюз
 
 
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