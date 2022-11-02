Россия призвала США предоставить ОЗХО данные о химобъектах в Сирии
Россия призвала США дать ОЗХО данные о химобъектах, из-за которых наносили удары по Сирии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ООН, 2 ноя – РИА Новости. Замглавы российской делегации на Первом комитете ГА ООН Константин Воронцов призвал США и их партнеров предоставить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) данные о якобы химобъектах, из-за которых были совершены удары по Сирии в 2017 и 2018 годах.
"Не удивительно, что Великобритания, США и Франция, громче всего сейчас кричащие о некой российской дезинформации, под обманным предлогом дважды совершали акты агрессии против Сирии – в 2017 и 2018 годах", - сказал Воронцов.
"Целями этих ракетных ударов якобы были некие военно-химические объекты Дамаска. Хотелось бы спросить: когда планируется заявление об этих объектах в ОЗХО? Или пяти лет, прошедших с 2017 года, вам для этого мало? Или вы считаете, что за это время все уже обо всем забыли, и ваша ложь сойдет вам с рук?" - добавил он
Он порекомендовал "борцам с безнаказанностью" продемонстрировать свои "идеалы" в действии. "Вот, к примеру, почему бы не побороться с безнаказанностью США за убийство Касема Сулеймани, высокопоставленного должностного лица государства-члена ООН, во время его дипломатического визита в другое государство-член ООН? Вопрос, конечно, риторический", - заявил дипломат. По его словам, единственная борьба, на которую способны страны ЕС и другие союзники США – это "борьба за безнаказанность Вашингтона на фоне его неправомерных действий".
В апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля.
Запад также обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.