https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828645373.html

Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации

Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации - РИА Новости, 02.11.2022

Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации

Совет Федерации одобрил законы, позволяющие проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации, приравнивающие добровольцев к военнослужащим и... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T13:21

2022-11-02T13:21

2022-11-02T16:25

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

украина

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы, позволяющие проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации, приравнивающие добровольцев к военнослужащим и разрешающие призывать граждан с неснятой судимостью.Как следует из документа, россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат нести ее в соответствующих организациях.Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он предусматривает, что добровольческие формирования будут создаваться Минобороны по указу президента во время мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов и проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за рубежом. Добровольцы получат статус военнослужащих, на них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации. Денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях, их будут страховать за счет федерального бюджета.Еще один закон касается мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Их разрешается призывать на военную службу, за исключением осужденных по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угоне воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, под призыв не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.С 21 сентября по конец октября в России проходил призыв в рамках частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это нужно для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В вооруженные силы, как и планировалось, призвали 300 тысяч военнообязанных из запаса.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html

https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828321186.html

https://ria.ru/20221102/mid-1828553484.html

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украина

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сергей шойгу, россия, украина, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф