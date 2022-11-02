13:21 02.11.2022 (обновлено: 16:25 02.11.2022)
Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации
Совет Федерации одобрил закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации
Здание Совета Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы, позволяющие проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации, приравнивающие добровольцев к военнослужащим и разрешающие призывать граждан с неснятой судимостью.
Как следует из документа, россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат нести ее в соответствующих организациях.
Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он предусматривает, что добровольческие формирования будут создаваться Минобороны по указу президента во время мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов и проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за рубежом.
Добровольцы получат статус военнослужащих, на них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации. Денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях, их будут страховать за счет федерального бюджета.
Еще один закон касается мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Их разрешается призывать на военную службу, за исключением осужденных по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угоне воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, под призыв не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
С 21 сентября по конец октября в России проходил призыв в рамках частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это нужно для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В вооруженные силы, как и планировалось, призвали 300 тысяч военнообязанных из запаса.