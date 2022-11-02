Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации - РИА Новости, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828645373.html
Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации
Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации - РИА Новости, 02.11.2022
Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации
Совет Федерации одобрил законы, позволяющие проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации, приравнивающие добровольцев к военнослужащим и... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T13:21
2022-11-02T16:25
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
украина
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы, позволяющие проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации, приравнивающие добровольцев к военнослужащим и разрешающие призывать граждан с неснятой судимостью.Как следует из документа, россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат нести ее в соответствующих организациях.Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он предусматривает, что добровольческие формирования будут создаваться Минобороны по указу президента во время мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов и проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за рубежом. Добровольцы получат статус военнослужащих, на них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации. Денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях, их будут страховать за счет федерального бюджета.Еще один закон касается мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Их разрешается призывать на военную службу, за исключением осужденных по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угоне воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, под призыв не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.С 21 сентября по конец октября в России проходил призыв в рамках частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это нужно для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В вооруженные силы, как и планировалось, призвали 300 тысяч военнообязанных из запаса.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819568647.html
https://ria.ru/20221101/dobrovoltsy-1828321186.html
https://ria.ru/20221102/mid-1828553484.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, россия, украина, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
13:21 02.11.2022 (обновлено: 16:25 02.11.2022)
 
Совфед одобрил пакет законов о службе во время частичной мобилизации

Совет Федерации одобрил закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации в Москве
Здание Совета Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил законы, позволяющие проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации, приравнивающие добровольцев к военнослужащим и разрешающие призывать граждан с неснятой судимостью.
Как следует из документа, россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в вооруженных силах, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат нести ее в соответствующих организациях.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 16:10Специальная военная операция на Украине
Частичная мобилизация: кто подлежит призыву, кому положена отсрочка
Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Он предусматривает, что добровольческие формирования будут создаваться Минобороны по указу президента во время мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов и проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных сил России за рубежом.
Добровольцы получат статус военнослужащих, на них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации. Денежное довольствие добровольцев не может быть ниже, чем у контрактников на аналогичных воинских должностях, их будут страховать за счет федерального бюджета.
Военнослужащие проходят подготовку на полигоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
Вчера, 09:51Специальная военная операция на Украине
В добровольческие отряды в России записались более 15 тысяч человек
Еще один закон касается мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Их разрешается призывать на военную службу, за исключением осужденных по статьям о госизмене, шпионаже, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта, захвате заложников, угоне воздушного судна, организации незаконного вооруженного формирования, а также за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того, под призыв не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды и за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.
С 21 сентября по конец октября в России проходил призыв в рамках частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это нужно для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В вооруженные силы, как и планировалось, призвали 300 тысяч военнообязанных из запаса.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
06:43
Власти не меняли порядок выдачи загранпаспортов на фоне мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияУкраинаСовет Федерации РФЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала