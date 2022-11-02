https://ria.ru/20221102/minekonomrazvitiya-1828802789.html

Правительство утвердило передачу полномочий Ростуризма Минэкономразвития

Правительство утвердило передачу полномочий Ростуризма Минэкономразвития - РИА Новости, 02.11.2022

Правительство утвердило передачу полномочий Ростуризма Минэкономразвития

Правительство РФ внесло изменения в положение о министерстве экономического развития, утвердив передачу ему полномочий упраздненного Ростуризма, соответствующее РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:47

2022-11-02T20:47

2022-11-02T20:47

туризм

владимир путин

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло изменения в положение о министерстве экономического развития, утвердив передачу ему полномочий упраздненного Ростуризма, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ."Министерство экономического развития Российской Федерации осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности, координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристкой деятельности в РФ, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере туризма и туристской деятельности",- говорится в постановлении.Также Минэкономразвития будет осуществлять государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, занимающихся классификацией туристических объектов, федеральный государственный надзор за туроператорами в сфере выездного туризма.Ранее, 20 октября, Ростуризм был упразднен указом президента России Владимира Путина с передачей его полномочий Минэкономразвития. После этого число заместителей министра ведомства было увеличено с 11 до 12.

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владимир путин, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм, новости - туризм