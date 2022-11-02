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Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" открылся в Липецкой области - РИА Новости, 02.11.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20221102/lager-1828589755.html
Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" открылся в Липецкой области
Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" открылся в Липецкой области - РИА Новости, 02.11.2022
Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" открылся в Липецкой области
Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" начал работу в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T10:57
2022-11-02T10:57
липецкая область
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" начал работу в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, лагерь рассчитан на одновременную подготовку 120 курсантов. Учебные сборы для старшеклассников проходят пять дней. Под руководством опытных инструкторов здесь обучат нескольким военно-учётным специальностям.Артамонов отметил, что на подготовку лагеря было направлено более 40 миллионов рублей. Здесь оборудовали интерактивный тир, класс по тактической медицине и кабинет по сборке-разборке оружия. На территории создали условия для тренировок – скалодром, верёвочный городок и лазертаг. В следующем году на развитие выделят ещё более 70 миллионов рублей."Замечательные условия для проживания и обучения. А самое главное – здесь интересно. Отличная материальная база, профессиональные преподаватели. Ребята должны становиться мужчинами, которые будут любить свою Родину и будут её защищать. Уверен, что подготовка в этом лагере многому научит будущих защитников", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, общество
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество
10:57 02.11.2022
 

Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" открылся в Липецкой области

© Фото : Правительство Липецкой областиИгорь Артамонов открыл первый в регионе военно-патриотический лагерь "Авангард"
Игорь Артамонов открыл первый в регионе военно-патриотический лагерь Авангард - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Игорь Артамонов открыл первый в регионе военно-патриотический лагерь "Авангард"
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" начал работу в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, лагерь рассчитан на одновременную подготовку 120 курсантов. Учебные сборы для старшеклассников проходят пять дней. Под руководством опытных инструкторов здесь обучат нескольким военно-учётным специальностям.
Артамонов отметил, что на подготовку лагеря было направлено более 40 миллионов рублей. Здесь оборудовали интерактивный тир, класс по тактической медицине и кабинет по сборке-разборке оружия. На территории создали условия для тренировок – скалодром, верёвочный городок и лазертаг. В следующем году на развитие выделят ещё более 70 миллионов рублей.
"Замечательные условия для проживания и обучения. А самое главное – здесь интересно. Отличная материальная база, профессиональные преподаватели. Ребята должны становиться мужчинами, которые будут любить свою Родину и будут её защищать. Уверен, что подготовка в этом лагере многому научит будущих защитников", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
 
 
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