https://ria.ru/20221102/lager-1828589755.html

Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" открылся в Липецкой области

Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" открылся в Липецкой области - РИА Новости, 02.11.2022

Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" открылся в Липецкой области

Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" начал работу в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T10:57

2022-11-02T10:57

2022-11-02T10:57

липецкая область

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Первый военно-патриотический лагерь "Авангард" начал работу в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, лагерь рассчитан на одновременную подготовку 120 курсантов. Учебные сборы для старшеклассников проходят пять дней. Под руководством опытных инструкторов здесь обучат нескольким военно-учётным специальностям.Артамонов отметил, что на подготовку лагеря было направлено более 40 миллионов рублей. Здесь оборудовали интерактивный тир, класс по тактической медицине и кабинет по сборке-разборке оружия. На территории создали условия для тренировок – скалодром, верёвочный городок и лазертаг. В следующем году на развитие выделят ещё более 70 миллионов рублей."Замечательные условия для проживания и обучения. А самое главное – здесь интересно. Отличная материальная база, профессиональные преподаватели. Ребята должны становиться мужчинами, которые будут любить свою Родину и будут её защищать. Уверен, что подготовка в этом лагере многому научит будущих защитников", – сказал Артамонов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество