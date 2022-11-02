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В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлены 167 случаев COVID-19, госпитализированы 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T11:14
2022-11-02T11:14
2022-11-02T11:14
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 167 случаев COVID-19, госпитализированы 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 167, госпитализированы 33 человека, выздоровели 179 человек за сутки", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html
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московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Общество, Здоровье - Общество
В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 167 новых случаев COVID-19, умер один человек