https://ria.ru/20221102/koronavirus-1828598903.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.11.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 33 человека с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлены 167 случаев COVID-19, госпитализированы 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T11:14

2022-11-02T11:14

2022-11-02T11:14

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлены 167 случаев COVID-19, госпитализированы 33 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 167, госпитализированы 33 человека, выздоровели 179 человек за сутки", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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