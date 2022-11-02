США хотят добиться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин
Вице-президент Харрис: США хотят исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин
Женщины в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США в свете продолжающихся протестов в Иране намерены в сотрудничестве с партнерами добиться исключения страны из Комиссии ООН по положению женщин, заявила в среду вице-президент США Камала Харрис.
"Иран своим отрицанием прав женщин и жестоким преследованием собственного народа продемонстрировал, что не подходит для работы в этой комиссии... Вот почему сегодня США заявляют о своем намерении работать с нашими партнерами над исключением Ирана из Комиссии ООН по положению женщин", - сказала Харрис, чье письменное заявление распространил Белый дом.
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Вице-президент США добавила, что Вашингтон намерен поддерживать протестное движение в Иране, параллельно привлекая ответственности лиц, причастных, по мнению Штатов, к актам насилия в отношении протестующих.
Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестантов, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
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