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США хотят добиться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин - РИА Новости, 02.11.2022
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США хотят добиться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин
США хотят добиться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин - РИА Новости, 02.11.2022
США хотят добиться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин
США в свете продолжающихся протестов в Иране намерены в сотрудничестве с партнерами добиться исключения страны из Комиссии ООН по положению женщин, заявила в... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T21:14
2022-11-02T21:14
в мире
камала харрис
иран
сша
тегеран (город)
корпус стражей исламской революции
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США в свете продолжающихся протестов в Иране намерены в сотрудничестве с партнерами добиться исключения страны из Комиссии ООН по положению женщин, заявила в среду вице-президент США Камала Харрис."Иран своим отрицанием прав женщин и жестоким преследованием собственного народа продемонстрировал, что не подходит для работы в этой комиссии... Вот почему сегодня США заявляют о своем намерении работать с нашими партнерами над исключением Ирана из Комиссии ООН по положению женщин", - сказала Харрис, чье письменное заявление распространил Белый дом.Вице-президент США добавила, что Вашингтон намерен поддерживать протестное движение в Иране, параллельно привлекая ответственности лиц, причастных, по мнению Штатов, к актам насилия в отношении протестующих.Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестантов, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221029/besporyadki-1827801458.html
https://ria.ru/20221007/amini-1822247533.html
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в мире, камала харрис, иран, сша, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, оон
В мире, Камала Харрис, Иран, США, Тегеран (город), Корпус стражей исламской революции, ООН
21:14 02.11.2022
 
США хотят добиться исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин

Вице-президент Харрис: США хотят исключения Ирана из Комиссии ООН по положению женщин

© Pixabay / icenordicЖенщины в Тегеране
Женщины в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Pixabay / icenordic
Женщины в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. США в свете продолжающихся протестов в Иране намерены в сотрудничестве с партнерами добиться исключения страны из Комиссии ООН по положению женщин, заявила в среду вице-президент США Камала Харрис.
"Иран своим отрицанием прав женщин и жестоким преследованием собственного народа продемонстрировал, что не подходит для работы в этой комиссии... Вот почему сегодня США заявляют о своем намерении работать с нашими партнерами над исключением Ирана из Комиссии ООН по положению женщин", - сказала Харрис, чье письменное заявление распространил Белый дом.
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 19:41
Командующий КСИР Ирана заявил об окончании беспорядков в стране
Вице-президент США добавила, что Вашингтон намерен поддерживать протестное движение в Иране, параллельно привлекая ответственности лиц, причастных, по мнению Штатов, к актам насилия в отношении протестующих.
Иране уже полтора месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестантов, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, Корпуса стражей исламской революции (элитное войсковое подразделение Ирана), а также членов одной из крупных его военных структур – "Басидж".
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В миреКамала ХаррисИранСШАТегеран (город)Корпус стражей исламской революцииООН
 
 
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