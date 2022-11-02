https://ria.ru/20221102/kolomoyskiy-1828703941.html

Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова - РИА Новости, 02.11.2022

Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:02

2022-11-02T16:02

2022-11-02T16:15

казань

татнефть

геннадий боголюбов

игорь коломойский

украина

нефть

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией "Татнефть", на сумму более 400 миллионов долларов, сообщает суд."В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ", - говорится в сообщении.По информации суда, согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Украины Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили нефть в количестве более 800 тысяч тонн на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины.Суд отмечает, что при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемых, а также доводы следователя о том, что обвиняемые находятся в международном розыске, в случае установления их местонахождения, находясь на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятстовать производству по уголовному делу.

https://ria.ru/20221102/natsionalizatsiya-1828703565.html

https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html

казань

украина

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казань, татнефть, геннадий боголюбов, игорь коломойский, украина, нефть, россия, республика татарстан (татарстан), укртатнафта