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Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова - РИА Новости, 02.11.2022
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Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова
Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова - РИА Новости, 02.11.2022
Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова
Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:02
2022-11-02T16:15
казань
татнефть
геннадий боголюбов
игорь коломойский
украина
нефть
россия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией "Татнефть", на сумму более 400 миллионов долларов, сообщает суд."В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ", - говорится в сообщении.По информации суда, согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Украины Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили нефть в количестве более 800 тысяч тонн на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины.Суд отмечает, что при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемых, а также доводы следователя о том, что обвиняемые находятся в международном розыске, в случае установления их местонахождения, находясь на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятстовать производству по уголовному делу.
https://ria.ru/20221102/natsionalizatsiya-1828703565.html
https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html
казань
украина
россия
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казань, татнефть, геннадий боголюбов, игорь коломойский, украина, нефть, россия, республика татарстан (татарстан), укртатнафта
Казань, Татнефть, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Украина, Нефть, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Укртатнафта
16:02 02.11.2022 (обновлено: 16:15 02.11.2022)
 
Суд заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

Суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Коломойского и Боголюбова

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 2 ноя – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией "Татнефть", на сумму более 400 миллионов долларов, сообщает суд.
"В Вахитовском районном суде Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Коломойского И.В., 1963 года рождения и Боголюбова Г.Б., 1962 года рождения, которым органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 3 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ", - говорится в сообщении.
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По информации суда, согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года предприниматели Украины Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО "Укртатнафта" Овчаренко, действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью присвоили нефть в количестве более 800 тысяч тонн на общую сумму более 400 миллионов долларов. Нефть была поставлена ПАО "Татнефть" трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО "Укртатнафта", расположенного на территории Полтавской области Украины.
Суд отмечает, что при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемых, а также доводы следователя о том, что обвиняемые находятся в международном розыске, в случае установления их местонахождения, находясь на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятстовать производству по уголовному делу.
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КазаньТатнефтьГеннадий БоголюбовИгорь КоломойскийУкраинаНефтьРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Укртатнафта
 
 
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