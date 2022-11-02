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Шольц заявил, что ФРГ не хочет "отсоединения" от Китая - РИА Новости, 02.11.2022
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Шольц заявил, что ФРГ не хочет "отсоединения" от Китая
Шольц заявил, что ФРГ не хочет "отсоединения" от Китая - РИА Новости, 02.11.2022
Шольц заявил, что ФРГ не хочет "отсоединения" от Китая
Германия не хочет "отсоединения" от Китая, но будет стремиться избегать зависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T20:10
2022-11-02T20:44
олаф шольц
си цзиньпин
ли кэцян
европа
китай
германия
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Германия не хочет "отсоединения" от Китая, но будет стремиться избегать зависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung."Китай остается важным экономическим и торговым партнером для Германии и Европы даже в изменившихся обстоятельствах. Мы не хотим "отсоединения" от Китая. Но чего хочет Китай? Двухконтурная экономическая стратегия Китая направлена на укрепление внутреннего рынка и снижение зависимости от других стран. В своей речи в конце 2020 года президент Си Цзиньпин также говорил об использовании китайских технологий для "повышения зависимости международных производственных цепочек от Китая". Мы серьезно относимся к подобным заявлениям", - отметил канцлер.По его словам, Германия будет сокращать одностороннюю зависимость в рамках диверсификации."Это требует чувства меры и прагматизма. Значительная часть торговли между Германией и Китаем касается товаров, у которых есть альтернативные источники поставок, им не грозит опасная монополия. Напротив, Китай, Германия и Европа выигрывают в равной степени. Однако там, где возникла рискованная зависимость - например, в случае с важным сырьем, некоторыми редкоземельными материалами или определенными технологиями будущего - наши компании сейчас справедливо расширяют свои цепочки поставок. Мы поддерживаем их в этом, например, через новые партнерства в области сырья", - пояснил Шольц.Он добавил, что в Германии также проводят дифференциацию и в случае с китайскими инвестициями в страну - в зависимости от того, создает ли такая сделка рискованные зависимости или усиливает их."Именно этот стандарт был применен федеральным правительством в случае с миноритарным пакетом акций китайской судоходной компании Cosco в терминале порта Гамбурга. Благодаря четким условиям, полный контроль над терминалом остается за городом Гамбургом и портовой компанией. Диверсификация и укрепление собственной устойчивости вместо протекционизма и отступления на собственный рынок - такова наша позиция, как в Германии, так и в Европейском Союзе", - уточнил Шольц.Канцлер Германии 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.
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олаф шольц, си цзиньпин, ли кэцян, европа, китай, германия
Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Ли Кэцян, Европа, Китай, Германия
20:10 02.11.2022 (обновлено: 20:44 02.11.2022)
 
Шольц заявил, что ФРГ не хочет "отсоединения" от Китая

Шольц: Германия не хочет отсоединения от Китая, но будет стремиться избегать зависимости

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Германия не хочет "отсоединения" от Китая, но будет стремиться избегать зависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Китай остается важным экономическим и торговым партнером для Германии и Европы даже в изменившихся обстоятельствах. Мы не хотим "отсоединения" от Китая. Но чего хочет Китай? Двухконтурная экономическая стратегия Китая направлена на укрепление внутреннего рынка и снижение зависимости от других стран. В своей речи в конце 2020 года президент Си Цзиньпин также говорил об использовании китайских технологий для "повышения зависимости международных производственных цепочек от Китая". Мы серьезно относимся к подобным заявлениям", - отметил канцлер.
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Шольц выразил поддержку политике "одного Китая"
По его словам, Германия будет сокращать одностороннюю зависимость в рамках диверсификации.
"Это требует чувства меры и прагматизма. Значительная часть торговли между Германией и Китаем касается товаров, у которых есть альтернативные источники поставок, им не грозит опасная монополия. Напротив, Китай, Германия и Европа выигрывают в равной степени. Однако там, где возникла рискованная зависимость - например, в случае с важным сырьем, некоторыми редкоземельными материалами или определенными технологиями будущего - наши компании сейчас справедливо расширяют свои цепочки поставок. Мы поддерживаем их в этом, например, через новые партнерства в области сырья", - пояснил Шольц.
Он добавил, что в Германии также проводят дифференциацию и в случае с китайскими инвестициями в страну - в зависимости от того, создает ли такая сделка рискованные зависимости или усиливает их.
"Именно этот стандарт был применен федеральным правительством в случае с миноритарным пакетом акций китайской судоходной компании Cosco в терминале порта Гамбурга. Благодаря четким условиям, полный контроль над терминалом остается за городом Гамбургом и портовой компанией. Диверсификация и укрепление собственной устойчивости вместо протекционизма и отступления на собственный рынок - такова наша позиция, как в Германии, так и в Европейском Союзе", - уточнил Шольц.
Канцлер Германии 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.
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Олаф ШольцСи ЦзиньпинЛи КэцянЕвропаКитайГермания
 
 
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