https://ria.ru/20221102/germaniya-1828796075.html

Шольц заявил, что ФРГ не хочет "отсоединения" от Китая

Шольц заявил, что ФРГ не хочет "отсоединения" от Китая - РИА Новости, 02.11.2022

Шольц заявил, что ФРГ не хочет "отсоединения" от Китая

Германия не хочет "отсоединения" от Китая, но будет стремиться избегать зависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T20:10

2022-11-02T20:10

2022-11-02T20:44

олаф шольц

си цзиньпин

ли кэцян

европа

китай

германия

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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. Германия не хочет "отсоединения" от Китая, но будет стремиться избегать зависимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung."Китай остается важным экономическим и торговым партнером для Германии и Европы даже в изменившихся обстоятельствах. Мы не хотим "отсоединения" от Китая. Но чего хочет Китай? Двухконтурная экономическая стратегия Китая направлена на укрепление внутреннего рынка и снижение зависимости от других стран. В своей речи в конце 2020 года президент Си Цзиньпин также говорил об использовании китайских технологий для "повышения зависимости международных производственных цепочек от Китая". Мы серьезно относимся к подобным заявлениям", - отметил канцлер.По его словам, Германия будет сокращать одностороннюю зависимость в рамках диверсификации."Это требует чувства меры и прагматизма. Значительная часть торговли между Германией и Китаем касается товаров, у которых есть альтернативные источники поставок, им не грозит опасная монополия. Напротив, Китай, Германия и Европа выигрывают в равной степени. Однако там, где возникла рискованная зависимость - например, в случае с важным сырьем, некоторыми редкоземельными материалами или определенными технологиями будущего - наши компании сейчас справедливо расширяют свои цепочки поставок. Мы поддерживаем их в этом, например, через новые партнерства в области сырья", - пояснил Шольц.Он добавил, что в Германии также проводят дифференциацию и в случае с китайскими инвестициями в страну - в зависимости от того, создает ли такая сделка рискованные зависимости или усиливает их."Именно этот стандарт был применен федеральным правительством в случае с миноритарным пакетом акций китайской судоходной компании Cosco в терминале порта Гамбурга. Благодаря четким условиям, полный контроль над терминалом остается за городом Гамбургом и портовой компанией. Диверсификация и укрепление собственной устойчивости вместо протекционизма и отступления на собственный рынок - такова наша позиция, как в Германии, так и в Европейском Союзе", - уточнил Шольц.Канцлер Германии 4 ноября посетит Китай, где впервые встретится с президентом Си Цзиньпином в Пекине. В ходе поездки Шольц также проведет переговоры с премьер-министром страны Ли Кэцяном. Стороны намерены обсудить двусторонние отношения и конфликт на Украине.

https://ria.ru/20221102/tayvan-1828787350.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

олаф шольц, си цзиньпин, ли кэцян, европа, китай, германия