https://ria.ru/20221102/gazoprovod-1828711612.html
Nord Stream сообщила о разрушениях на месте диверсии на "Северных потоках"
Nord Stream сообщила о разрушениях на месте диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 02.11.2022
Nord Stream сообщила о разрушениях на месте диверсии на "Северных потоках"
Nord Stream AG обнаружила значительные разрушения трубопровода на месте повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции, сообщил оператор. РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:22
2022-11-02T16:22
2022-11-02T17:21
nord stream
северный поток
авария на "северных потоках"
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Nord Stream AG обнаружила значительные разрушения трубопровода на месте повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции, сообщил оператор.По предварительным результатам осмотра, на морском дне обнаружили кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга.Как уточняется, Nord Stream AG уже завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения. Сейчас специалисты продолжают анализировать полученные при осмотре сведения.Президент России Владимир Путин 31 октября сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков". Путин назвал взрыв на газопроводах "очевидным терактом".Nord Stream AG, приступая в конце октября к сбору данных о повреждениях в водах Швеции, отмечала, что компания продолжает ждать от властей Дании разрешение для работы в ее экономической зоне.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".
https://ria.ru/20221028/nordstrim-1827545593.html
https://ria.ru/20221101/potok-1828394373.html
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825475123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
nord stream , северный поток, авария на "северных потоках", экономика
Nord Stream , Северный поток, Авария на "Северных потоках", Экономика
16:22 02.11.2022 (обновлено: 17:21 02.11.2022)
Nord Stream сообщила о разрушениях на месте диверсии на "Северных потоках"
Nord Stream AG завершила сбор сведений на месте взрыва первой нитки "Северного потока"
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Nord Stream AG обнаружила значительные разрушения трубопровода на месте повреждения первой нитки "Северного потока" в водах Швеции, сообщил оператор.
По предварительным результатам осмотра, на морском дне обнаружили кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров на расстоянии около 248 метров друг от друга.
"Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров", — отмечается в релизе.
Как уточняется, Nord Stream AG уже завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения. Сейчас специалисты продолжают анализировать полученные при осмотре сведения.
Президент России Владимир Путин 31 октября сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места подрыва "Северных потоков". Путин назвал взрыв на газопроводах "очевидным терактом".
Nord Stream AG, приступая в конце октября к сбору данных о повреждениях в водах Швеции, отмечала, что компания продолжает ждать от властей Дании разрешение для работы в ее экономической зоне.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу
: "Северном потоке" и "Северном потоке — 2".
Германия
, Дания
и Швеция
не исключают целенаправленную диверсию.
Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура
России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".